Vučić Orbanu: Malo ko spreman da zbog Srbije trpi kritike kao Vi

BEOGRAD - Mađarska vlada i premijer Viktor Orban su pravi prijatelji Srbije, koji otvoreno podržavaju evropski put Srbije, čak i kada zbog Srbije trpe kritike, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i posebno mu se zahvalio na stabilizujućoj ulozi na Zapadnom Balkanu.

"Mnogi govore da podržavaju srpski put u EU, ali malo ko to čin hrabro i otvoreno, spreman da i zbog Srbije trpi kritike, kao što činite Vi", naglasio je Vučić zahvaljujući se Orbanu na konferenciji za štampu.

On je izrazio posebno zadovoljstvo što sa Mađarskom imamo odličnu saradnju u različitim sferama društvenog života kao i da je za to zaslužan Orban.

S tim u vezi je ukazao da je Mađarska Srbiji bila 13, pa 11, te 9 trgovinski partner, a danas je peti.

"Za samo nekoliko godina uspeli smo dramatično da uvećamo trgovinsku razmenu što je značjano za obe zemlje i posebno za nas koji smo nešto manji i siromašniji. Došli smo u 2020.godini do gotovo dve milijarde evra trgovinske razmene", objasnio je Vučić.

Ukazao je da je u prvih pet mjeseci zabilježen rast od 23,4 odsto, to jest razmjena je već dostigla vrijednost od 900 miliona evra, pa ove godine očekuje da će prijeći granicu od dve milijarde evra.

Ima i sve više kompanija koje izvoze u Mađarsku i koje uvoze mađarske proizvode.

Posebno se zahvalio na činjenici da su mađarske kompanije, zahvaljujući požrtvovanju i posvećenom radu Orbana i mađarske vlade, napravile 16 velikih investicija u prošloj godini, od toga tri na sjeveru Srbije, i 13 južno od Save i Dunava. To govori o posvećenosti mađarskog prijateljstva prema cijeloj Srbiji, rekao je on.

Vučić je kazao da se podrazumijeva da pomažu pripadnike mađarskog naroda u Srbiji.

Mađarska vlada, prema njegovim riječima, doprinela je u mnogome činjenici da imamo izuzetne odnose sa Mađarima u Vojvodini, koji nikada nisu bili tako dobri kao sada.

Vučić je istakao da gotovo da nije bilo međuetničkih incidenata.

"Pogledajte brojke od pre 19 ili 15 godina. Danas gotovo da nisu zabeleženi međuetnički incidenti. To govori o poštovanju, novom odnosu, veri i poverenju jednih u druge", istakao je on.

Vučić je naglasio da je tome doprinijelo to da su dvije zemlje krenule da rješavaju istorijske stvari, s poštovanjem gledaju jedni na druge i pokušavajući da se razumiju. Zahvalio se, s tim u vezi, posebno i Ištvanu Pastoru na, kako je rekao, racionalnom, pragmatičnom i fantastičnom iskoraku koji je značio bolju budućnost između Srba i Mađara, što, dodaje, ne bi bilo moguće bez Orbana i njegovih inicjativa.

Zahvalio se Orbanu i vladi Mađarske i na ulozi u regionu.

"Uloga Mađarske je izuetno stabilizujuća na Zapadnom Balkanu. Sve zemlje regiona to vide i doživljavaju Mađarsku kao stabiluzujući faktor", objasnio je on.

"Vama mnogo hvala na tome što uvek imate vremena za Zapadni Balkan, što razmišljate politički i ekonomski kako da unapređujemo našu saradnju. Hvala i što svi drugi sa zapadnog Balkana mogu dobiti vreme i prostor u vašoj agendi", dodao je on ukazujući da je to nešto što ćemo u Srbiji uvijek cijeniti.

Zahvalio se i na podršci Srbiji na putu u EU.

"Mnogi govore da podržavaju srpski put u EU, ali malo ko to čini hrabro i otvoreno, spreman da i zbog Srbije pretrpi kritike, kao što činite vi", naglasio je Vučić.

Rekao je da Srbija ne može da bude samo zahvalna, već može da poruči i da će Mađari i Mađarska moći uvek da računaju na srpsko prijateljstvo i da će Srbija moći po drugim pitanjima da uzvrati.

"Za nas jeveoma važno infrastrukturno povezivanje naših zemalja i o tome smo dugo diskutovali, a imaćemo i zajednički ručak", dodao je on.

Vučić je ukazao da se radi i pruga koja je važna za Mađare u Srbiji, ai za Srbe u Mađarskoj - Segedin - Subotica, koja će biti povezana i sa Bajom.

"To ćemo uskoro da uradimo i to su velike i važne vesti, posebno za one koji žive u jednoj, a rade ili se školuju u drugoj zemlji, da lako i bez problema ostvaruju sve svoje interese", rekao je Vučić.

Podsjetio je da su prije nekoliko dana spojene gasovodne cijevi između dvije zemlje, navodeći da je to istorijski uspjeh Srbije i Mađarske.

Vučić je prenio da mu je Orban, budući da je Srbija plaćala taksu Mađarskoj decenijama, rekao je da poslije gradnje Balkanskog toka, Mađarska spremna da plaća taksu Srbiji i da nikakav problem po tom pitanju Mađari nisu pravili.

"To govori koliko je Orban uvek bio prijatelj Srbiji. Tako to rade pravi prijatelji, a mi smo spremni da uvek preuzimamo od njih i gas i sve što je potrebno", rekao je Vučić.

Dodao je da Mađari imaju velika skladišta gasa, a da mu je Orban prenio da Srbija može da računa na dio njihovog uskladištenog gasa, što je oko sedam milijardi kubnih metara.

Predsjednik Srbije je poručio da vjerujemo u EU budućnost naše zemlje, kao i pomoći Mađarske na daljem evropskom putu.

"Nastavljamo saradnju sa Mađarskom i ostalim zemljama Višegradske grupe, koja je regionalno pristuna i važna za nas. Verujem da ćemo u budućnosti ne samo održati ovakve odnose, već da ćemo pokušati i postarati se da oni, ako je moguće, budu i na još višem nivou", rekao je Vučić.

Poručio je da je Orban uvijek dobrodošao u Srbiji, da može ovdje da se osjeća kao kod kuće, te da bi Beograd volio da ima češće sastanke i radne i zvanične, sa Budimpeštom.

Vučić je rekao i da se iza mađarskog prijateljstva krije dugoročna, strateška politika.

U tom smislu, nabrojao je da Mađari ulažu u fabiku za preradu malina u Arilju, koja će biti otvorena do kraja godine, prave pogone za poljoprivrednu mehanizaciju i logistički centar u Vojvodini, kao i fabriku stočne hrane u Šidu, navodeći da je to mnogo fantastičnih projekata za Srbiju, koji su proizašli iz saradnje na koju je ponosan.

"Hvala vam na punom doprinosu stabilizaciji celog regiona, jer je ta stabilizacija od ključnog značaja i samo uz to možemo da ekonomski da se razvijamo, da napredujemo i da se pohvalimo dobrim rezultatima", rekao je Vučić.