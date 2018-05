Vučić: Osiromašeni uranijum - zločin bez presedana

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija ozbiljno da istraži posljedice NATO bombardovanja osiromašenim uranjumom, ocijenivši da se radi o zločinu bez presedana.

Vučić je, prilikom obilaska Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, povodom završetka radova na izgradnji i opremanju objekta "Onkologija II“, najavio da će država i dalje da ulaže u zdravstvo, jer je to ukazivanje povjerenja u zdravstveni system u Srbiji.

Rekao je da je saznao od ljekara da ima sve više djece oboljele od raka.

“Nisam nikada sasvim verovao u sve terorije o osiromašenom uranijumu, da su za sve krivi oni koji su nas bombardovali, ali danas u razgovoru sa lekarima, iako su razlozi multifaktorijalni, svakako jedan od razloga za oboljenja je osiromašeni uranijom, javlja se kod dece čiji su roditelji oko 90-tog godišta. Da li ćemo uspeti da dokažemo to ili ne ne znam, jer je dosta završilo u Ibru, Dunavu ili Crnom moru. Svi lekari misle da je to ostavilo značajne posledice. To zločin bez presedana”, podvukao je Vučić.

Ukazao je da je kupljeno tri nova akcelatora za Beograd, a nabavljeni su i za Niš, Kragujevac, Novi Sad i Kladovo.

“Kladovo će imati, kako su mi rekli ne jedan tehnološki skok, već dva. Njihovi lekari moraće da se pripreme u Beogradu za novu opremu. Veoma sam srećan što će to mnogo da znači za borski okrug”, kazao je on.

Vučić je prenio da su mu ljekari rekli da novom opremom nestaju, od nove godine, liste čekanja. Takođe je naglasio da ovo nije nekakva mašina na poluvisokom nivou, već najmodenrija, koju je moguće naći u najrazvijenijim zemljama zapadne Evrope i svijeta.

Osvrnuo se, tim povodom, i na problem zadržavanja stručne radne snage u zemlji.

“Imamo problem sa fizičarima i inženjerima, koji zbog neuporedivo većih primanja odlaze, manje nego u Bugarskoj i Hrvatskoj, ali i dalje u ogromnom broju. To je za nas katastrofa, jer kao država ulažemo u njih, ali ne možemo da im ponudimo adekvatne plate. Drugi problem su plate medicinskih sestara, To su ljudi koj rade najteži posao. Imali smo nekada 120 koji se prijave na konkurs, danas nema ni 15”, ukazao je on.

Vučić je izrazio uvjerenje da će ove godine biti uvećane plate, prije svega medicinskih sestara, ali i ljekara i ostalog osoblja u zdravstvu.

“Kada budemo uradili povećanja još dve godine za redom biće podnošljiva situacija sa boljim uslovima za rad”, naglasio je on.

Vučić je rekao da je planirano da se osoblje u zdavstvu nađe rješenje za ubacivanje u rješavanje stambenog pitanja, kao što je urađeno za pripadnike bezbjednosnog sektora.

“To je za nas od presudnog značaja. Moraćemo da povećamo plate sestrama u šok sobama, na Intenzivnoj nezi i Onkologiji. Ko će da radi za 35.000 ili 40.000 dinara svakog dana taj najteži posao”, kazao je on.

Ukazao je da je vidio kod svih ljekara koliko su radosni što je nabavljena nova opreama dodajući da oni ne žive samo za svoje plate, već što mogu da omoguće kvalitetniju uslugu građanima, jer se bore za druge.

“Mi ćemo dati sve od sebe da ubrazmo sve radove u zdravstvu u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, da nivo medicinskih usluga bude na najvišem nivou. Želim da verujem da će ljudi u Srbiji biti zadovoljniji”, kazao je Vučić.

Objasnio je da je u ustanovu koju je posjetio dana uloženo samo 6,5 miliona evra u opremu, i dva miliona evra u radove.

“Tih 8,5 miliona evra nisu mali novac, ali to ćemo da radimo svuda, te medicinske standarde dostizaćemo na brži način nego ranije”, uvjeren je on.

Vučić je kazao da su prethodni govornici pretjerivali u zahvaljivanju njemu, dodajući da je projekat obnove samo pokrenuo.

Zahvalio se ljekarima koji su se bez obzira na ne velika primanja ostali da rade u Srbiji. I rade težak i odgovoran posao, liječe ljude.

“Rekao bih im veliko hvala. Hvala profesoru Džodiću što je primetio što je u protekle četiri godine u zdravstvo uloženo više nego tokom više decenija”, zaključio je on.