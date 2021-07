Vučić: Ostaće upisano da je Podgorica pretekla Prištinu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom najave usvajanja rezolucije o Srebrenici u kosovskoj skupštini, rekao je danas da je upozoravao na to, i naglasio da jedino iznenađenje to da je Podgorica u tome bila "revnosija" i brža od Prištine.

Vučić je podsjetio da je, kada je crnogorski parlament usvojio rezoluciju o Srebrenici, upozorio da će krenuti poplava istih rezolucija u svim parlamentima u okruženju, da će svi željeti jasno da se izjasne i izraze da su Srbi počinili genocid i pokažu svoje orpedjeljenje tobože za dobrosusjedske odnose, ali tim prije svega zadaju Srbiji udarac. "Iznenađujuće je da je Podgorica u tome bila revnosnija i brža od Prištine", naglasio je on.

Te rezolucije, kaže, će se nastaviti, ali je izrazio uvjerenje da će negdje moći da se izbjegne zbog dobrih odnosa.

"Nažalost u istoriji će ostati da je Podgorica pretekla Prištinu", istakao je Vučić.

Kazao je i da u Srbiji ima mnogo njih koji bi htjeli da je Beograd pretekao Podgoricu, ali, dodaje, srećom, nisu na vlasti.

Upitan za dolazak Veslija Klarka na Kosovu rekao je da ne želi to da komentariše.

"Oni tamo imaju faktičnu vlast na terenu, šikaniraju Srbe svakog dana, ali ako želite da kažete da će da stvore silnu vojsku koja bi mogla da ugroziti Srbiju, postoje precizne matematičke računice, nemam straha", objasnio je on.

Osim ljudskih resursa, dodaje, nemaju baš ništa.

"Nemam strah po tom pitanju, ali me brine, jer bilo kakav problem da se dogodi to će biti problem za nas jer, najbrže napredujemo i problem bi uticao na investitore. Više od 60 odsto direktnih stranih investicija završava u centralnoj Srbiji", podsjetio je on dodajući da je to ključno za nas.

Na pitanje da prokomentariše poruku izaslanika SAD za Balkan Metjua Palmera da ZSO mora da se primijeni, rekao je da je zahvalan Palmeru i američkoj ambasadi koji govore o neophodnosti primjene ZSO.

"Međutim nisam siguran da će to neko željeti da čuje u Prištini. Naprotiv gotovo to nikoga tamo ne zanima", zaključio je Vučić.