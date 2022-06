Vučić: "Otvoreni Balkan" nije alternativa EU, ali donosi dobrobit

​OHRID - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Ohridu, gdje učestvuje na Samitu "Otvorenog Balkana", da ta inicijativa nije alternativa evropskim integracijama, ali da ne vidi razlog zašto zemlje regiona ne bi bliže sarađivale, ako im to donosi korist.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je "Otvoreni Balkan" alternativa evropskim integracijama, Vučić je rekao da to nema nikakve veze sa tim.

Istakao je i da je on najglasniji zagovornik da EU otpočne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanbijom, da se za to zalaže na svakom mjestu, i da ne samo da sa tim nema problem, već naprotiv, smatra da je to strašno važno za Skoplje, Tiranu i građane te dvije zemlje.

"Ali, mi ne kažemo da će ovo što mi radimo doneti više dobrobiti, ali dobrobit siguno donosi, svima. To nije zamena za EU, niti je neka druga kafa.. to je posebna inicijativa koja donosi saradnju naroda i država ovde", rekao je Vučić.

Primijetio je i da postoji ta potreba kod nas da nam je uvijek naše grožđe kiselo, a tuđe slađe, i da je sve drugo, sa strane, mnogo bolje, od neke naše inicijative i onoga što sebi možemo da ponudimo.

"Sa tim nisam saglasan. Ovo je izvanredna inicijativa, u interesu građana, od nje imamo samo korist i niko ne može da kaže ništa protiv toga", rekao je Vučić.

Na pitanje kako protumatiči informaciju da je na Ohridu i američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil, uz podsjećanje da je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, kojem je onemogućeno da posjeti Srbiju, rekao da "Zapad od otvorenog pravi zatvoreni Balkan", Vučić je rekao da je "Otvoreni Balkan" važna inicijativa, koja pripada zemljama i narodima odavde, a ko god je podržava - hvala mu, i "dobrodošli u klub".

"Ali, nemojte da potcenjujete našu odluku i želju da se mi zbližavamo i sarađujemo, ako je to od interesa za nas", rekao je Vučić i ukazao da brojke o ekonomskoj saradnji Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije, rastu, što znači da neki ljudi od toga žive, da mogu porodice da prehrane.

"Da ne pričam o razmeni poljoprivrednih proizvoda, industrijskih proizvoda, usluga.. To je za nas važno. Hvala svima iz sveta koji brinu, koji žele dobro inicijativi, ali to je naša inicijativa, naših naroda, i na to sam ponosan. To je nešto što nama pripada", rekao je Vučić.