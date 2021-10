Vučić: "Otvoreni Balkan" prilika za region

​SARAJEVO - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je "Otvoreni Balkan" prilika da svi mogu da zarađuju više, te da ne vidi smisao njegovog odbijanja i da nije čuo nijedan argument protiv toga.

Vučić je naglasio da je "Otvoreni Balkan" više od berlinskog procesa koji otvara još bližu saradnju, šire mogućnosti i veće povjerenje.

On je istakao da ne može da razumije hajku koja se vodi protiv ovog projekta.

"Ovo mi sami pravimo, i sami odlučujemo", rekao je Vučić za "Dnevni avaz" i upitao zašto bilo ko od Bošnjaka ima nešto protiv.

On je naveo da Srbija danas radi sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom na tome da tokom 2023. godine potpuno izbriše granice i omogući slobodno kretanje državljana tih zemalja.

"Imate međunarodno ustanovljene granice, dakle međunarodno priznate zemlje. A vi time olakšavate Bošnjacima koji bi iz Pazara, Sjenice, Tutina uvek došli u BiH ili obrnuto. Imate veliki broj Srba koji bi iz Bijeljine, Banjaluke da idu za Beograd bez granica, i obrnuto. To bi sve značilo našim ekonomijama", rekao je Vučić.

On je upitao da li neko 30 godina nakon rata ne može da razumije da se mora ekonomski povezivati i da će izjednačavanje poreza, carina, podsticaja za dolazak investitora donijeti mnogo više drugim zemljama u regionu nego Srbiji.

Govoreći o gradnji auto-puta, Vučić je naveo da Srbija tokom sljedeće godine završava trasu do Požege.

"Odatle možemo raditi od Kotromana do Višegrada auto-put. Odatle je samo 100 kilometara, 97-98 kilometara, zavisi koji pravac uzmete do Sarajeva. Time postižemo dve velike stvari. Približićemo time Sarajevo i Beograd da će biti manje od tri časa, i to normalne vožnje", kaže Vučić.