Vučić: Ovo nikad neću zaboraviti Putinu i to sam rekao svima

BEOGRAD - Rusiji dugujemo veliku zahvalnost prije svega za to što smo zahvaljujući Rusiji 2015. godine izbjegli žig genocidnog naroda, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

„To Putinu neću nikad zaboraviti, i to sam rekao svima“, poručio je Vučić u intervjuu za „Pink“.

„Nama je Putin mnogo puta pomogao“, dodao je, a velika su nam podrška u slučaju KiM, gdje mi „ne možemo da budemo pobednici, ali imamo pravo da za svoj narod tražimo zaštitu, ali i da zaštitimo nacionalne i državne interese i da pri tome ne budemo poniženi“.

„A što se tiče Rusa, sjetite se 2015. godine kada su nas spasli i nisu dozvolili da na čelu nosimo žig genocidnog naroda. To nikad neću zaboraviti Putinu, to sam rekao svima, čak i Angeli Merkel“, naveo je Vučić i još jednom napomenuo da nikad neće zaboraviti to što su tada Putin, Sergej Lavrov i pokojni Čurkin učinili za Srbiju.

Vučić je potvrdio da će sa Putinom tokom posjete 8. maja razgovarati o brojnim temama, među kojima su i vojno-tehnička saradnja, pitanje Kosova i brojna ekonomska pitanja.

„Važno je da nastavimo da jačamo našu vojsku. Ne zato što hoćemo nekoga da napadnemo, već da bismo mogli da odvratimo svakog ko bi želeo da napadne našu državu“, rekao je predsjednik Srbije i dodao da se ulaže veliki novac u opremanje armije.

On je rekao i da su srpskoj vojsci stigle puške iz Belgije.

„Kupovinom ovih 800 pušaka specijalci su konačno opremljeni. Izvršićemo smotru oko Vidovdana, da svi vide kako su naoružani i osposobljeni“, rekao je Vučić i rekao da se sve to čini da bi građani Srbije bili sigurni.

Na paradi povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, sjedeće, rekao je, pored Putina i biti, koliko mu je poznato, jedini zvaničnik iz svijeta, pored izraelskog lidera Benjamina Netanijahua.