Vučić: "Petorka" mi je rekla šta nas čeka ako ne prihvatimo plan

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u večerašnjem obraćanju da u francusko-njemačkom planu za samoproglašeno Kosovo nije lako naći bilo šta čime bi predstavnici Srbije bili oduševljeni.

On je rekao da je taj plan de fakto postao novi pregovarači okvir za Republiku Srbiju i da su mu predstavnici "velike petorke" poručili da će se Srbija, ako ne prihvati taj plan, suočiti sa posljedicama u političkom i ekonomskom smislu.

"Da ljudi razumeju, nama nema napretka u Evropi, ukoliko po tom pitanju ne sarađujemo", rekao je Vučić.

"Svi smo prethodnih dana videli prvu verziju, a koja se ne razlikuje mnogo od druge verzije, u različitim medijima, takozvanom francusko-nemačkog plana, koji to više nije već mngo oviše od toga, ali se plašim da niko nije želeo da govori o kontekstu i onome sa čime se Srbija zaista suočava. Kada gledate neki papir, onda lako pronađete i više je nego jednostavno pronaći zamerke, a u ovom papiru nije lako pronaći bilo šta čime bismo bili oduševljeni. Naprotiv", rekao je Aleksandar Vučić.

"Šta me je zabrinulo? Došla je petorka, predstavnici tri najveće evropske zemlje, Eskobar kao predstavnik SAD i Lajčak kao posrednik EU. U drugoj rečenici koja mi je saopštena rečeno je – morate da prihvatite ovaj plan, a ako ga ne prihvatite, jer mi smatramo da on mora da bude prihvaćen, odnosno de fakto novi pregovarački okvir, suočićete se pod jedan sa prekidom procesa evrointegracija, pod dva sa zaustavljanjem a zatim i povlačenjem investicija. Pod tri sa sveobuhvatnim merama u političkom i ekonomskom smislu koje će naneti štetu Srbiji. Dakle citirao sam. Zatim mi je to ponovljeno još triput tokom razgovora i svaki put sam veoma snažno na to reagovao, što vidim da je već napisano upojedinim izveštajima u Evropi", naveo je predsjednik Srbije.

Kako je naveo, sem emocionalnog pristupa koji je i njemu u par navrata govorio da se skloni, da napusti sastanak ili da ih izbaci, njegov posao je da brine za državu.

"I da mi ne biste govorili da sam prihvatio ili da je Srbija prihvatila nešto što nije. Nemojte da brinete, jasno sam rekao, a neću da govorim javno o tome, šta je za Srbiju neprihvatljivo pošto sam video da je to najveća briga. Nekima je to postala nada jer su pomislili kako da Srbiji zadaju udarac u leđa i da se dočepaju vlasti. U međuvremenu zaista moramo da radimo i da razgovaramo sa evropskim posrednicima, Albancima i pokušavamo da nađemo što je više moguće kompromisnih rešenja - slobode kretanja, usluga, kapitala, energetike, do ličnih karata i tablica i svega drugog. Mi ne možemo da sprečimo njihov ulazak u neke međunarodne organizacije poput SE i NATO, naveo je Vučić, prenosi Euronews.

"Ono što možemo da razgovaramo, to je kako da podižemo stepen poverenja između nas i Albanaca i izgradimo poziciju za neki budući dugotrajni mir. Da li ćemo uspeti u tome ili ne, to je druga stvar", istakao je Vučić.

Poručio je da je za Srbiju važno da istakne da prije svega mora da bude formirana Zajednica srpskih opština.

"Ona nije i ne može biti nevladina organizacija, ima 22 principa potpisana u Briselu, potpisao ih je sa mnom Isa Mustafa, predsednik vlade prištinske. Tu postoje ciljevi, organizaciona struktura - skupština, saveti, odbori... To govorim jer bi neki drugi da sastavljaju kako to treba da izgleda, a to se već zna", naveo je Vučić.

Vučić: Narednih dana počeću konsultacije sa parlamentarnim grupama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će već narednih dana pozvati sve predstavnike parlamentarnih grupa na razgovore kako bi ih obavijestio šta se događa i pružio im više informacija o tome kako su tekli pregovori o Kosovu.

On je u obraćanju građanima naveo da će ih obavijestiti o tome šta se iza toga krije i kakve su namjere, a da je večeras rekao sve što je mogao.

Rekao je i da trenutna situacija utiče na sve, a da će u narednim danima morati da se bavi i drugim pitanjima kao što je spuštanje inflacije iako su pokazatelji Srbije bolji od drugih zemalja.

"Da prođete bolje od jedne Rumunije na tržištu obveznica je neverovatan uspeh. Naši podaci su bolji. Naš javni dug će biti ispod mastrikta 60 odsto. U evrozoni je 94 odsto javni dug", rekao je Vučić.