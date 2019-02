Vučić: Platforma Albanca je protiv dijaloga

MINHEN - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Minhenu da ono što su kosovski Albanci dostavili skupštini kao platformu za nastavak dijaloga sa Beogradom zapravo je platforma protiv dijaloga.

"To oni otvoreno kažu - nećemo razgovor", rekao je Vučić u izjavi za srpske medije.

Oni kažu sve mora da bude u skladu sa njihovim ustavom, da se čuva, kako kažu, teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, rekao je Vučić.

"Ako je to tako, šta onda tražite od nas, šta je to što želite od nas? Ja to ne razumem. Ako je to tako, dobro da ste nas obavestili i videću kako će i na koji način da na to da odgovaraju u budućnosti i kako će to da objasne bilo kome u svetu", naveo je.

Na pitanje kako će on to objasniti u Minhenu, Vučić je rekao:

"Videćete sutra, na čistom srpskom jeziku, ali nije važno na kom jeziku, važno je da svi razumeju, možda i na engleskom, I o tome treba da donesem odluku tek."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Minhenu da nije preveliki optimista da će Priština ukinuti nametnute takse na srpsku robu, ali da će se, kako je rekao, Srbija tome prilagoditi i znati da sačuva sebe, kao i mir i stabilnost.

"Mi ćemo se prilagoditi i znati da sačuvamo Srbiju kao i mir i stabilnost", poručio je Vucicć.

Upitan šta očekuje od sutrašnjeg susreta sa Hašimom Tačijem i Johanesom Hanom i da li bi taj susret mogao da dovede do rješenja kada su u pitanjun takse i dijalog, Vučić kaže da je to za njega kompleksno pitanje iako izgleda jednostavno.

"Meni je tesko da odgovorim jer nista ne zavisi od Beograda. Mi se ponasamo odgovrno", istakao je Vučić i podsjetio da je Beograd za razliku od Prištine ispunio sve tačke Briselskog sporazuma.

On je napomenuo da Priština nije ispunila ni ono što je potpisano 2006. godine sa nekim drugim vlastima u regionu.

Umjesto toga, oni uvode takse i krše sve elementarne civilizacijske norme, a mi pričamo o regionalnoj stabilnosti, napominje Vučić.

"Mi smo spremni da otvorimo granice za ceo region, da fukncionisemo kao jedinstevno tržište, mi smo spremni da usaglasimo subvencije za sve investitore, što bi dramatično uverćalo broj investitora. Sve smo to mi spremni, a onda se dogodi nerverovatna stvar da nekome padne na pamet da neko resava svoje bilateralne probleme tako što će da uvede takse Strbiji i Bosni i Hercegovini", ukazao je predsjednik.

"I svi ćute, kao da ne znaju o čemu se radi", ističe Vučić, dodajući da pita sve naše partnere kako je moguće da to traje 90 dana, i da li je Priština najjača na kugli zemaljskoj.

On je podsjetio da Beograd do sada nikave mjere nije sprovodio, da bi pokazao koliko smo civilizovani i posvećeni miru i stabilnostio, ali je napomenuo da to ne može da traje dovijeka.

"To se neće desiti", istakao je Vučić.

Istakao je, međutim, da je zahvaljujući racionalnom ponašanju Srbija sačuvala mir i stabilnost.

Istakao je našu prednost što im ne zabranjujemo ulazak na teritoriju centralne Srbije, jer da to radimo, kojim bi oni putem onda išli.

"Samo zato sto smo normalni i racionalni neko misli da moze da se izivljava nad Srbijom doveka", rekao je Vučić.