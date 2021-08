Vučić: Po rezultatima se vidi ko vodi jalovu i politiku prošlosti

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija vodi politiku budućnosti, ali da neće zaboraviti velika stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu i u ratu devedesetih godina prošlog vijeka.

Komentarišući izjave najviših hrvatskih zvaničnika da Srbija voiu jalovu i politiku prošlosti, Vučić je istakao da se po rezultatima vidi ko vodi jalovu i politiku prošlosti.

"Što se tiče politike prošlosti i mi želimo najbolje i najbliže odnose sa Hrvatskom, ali takođe nećemo da zaboravimo ni Jadovno, ni Prebilovce, ni Jasenovac,a bogami ni 'Oluju' ni 'Bljesak',a nećemo ni da se stidimo naših žrtava, nećemo da se stidimo kolona izbjeglih ljudi, nedužnih i krivih samo zato što su Srbi. Naprotiv, tim ljudima se ponosimo", rekao je Vučić.

On je rekao da su Krajišnici u Srbiju donijeli svoje veliko srce i da i oni danas doprinose svim uspjesima Srbije.

"Ako je to politika prošlosti, oni to mogu da nazovu kako hoće,a ja to nazivam politikom odgovornosti i budućnosti, a ko vodi jalovu i politiku prošlosti - možemo da se uporedimo pred kraj godine pa da vidimo sve parametre i sve brojeve pa da ljudi u našim zemljama sami o tome prosuđuje", rekao je on.

Vučić je ponovio da je Srbija spremna na svaku vrstu razgovora, dogovora, saradnje sa Hrvatskom, bez uslovljavanja.

"Nemojte da nas terate da se izvinjavamo jer ste nam proterali na stotine hiljade ljudi, jer to drugačija Srbija, nova Srbija, Srbija promenjene političke generacije neće da prihvati", poručio je on.

Vučić je u osvrtu na jučerašnji sastanak sa predstavnicima vlasti i opozicije Republike Srpske, na kojim su bili i predstavnici opozicije iz Srbije, što je naišlo na prozivke u dijelu javnosti, rekao da je on zadovoljan sastankom, koji nije bio lak.

On je naglasio da je razlika između Saše Radulovića i Boška Obradovića ta što oni imaju Republiku Srpsku za temu kojom se bave i koja ih interesuje, dok druge to ne interesuje.

"Njih baš briga i za Republiku Srpsku i za Kosovo i Metohiju. Oni to i ne pominju. Ove ljude je to zanimalo i morali su da plate cenu", rekao je on i dodao da je to tako kada sa druge strane imate tajkunske medije u koje je uloženo stotine miliona evra.

Vučić je upoznao javnost da će turska kompanija "Teklas" preuzeti 600 od 1.200 radnika, koji su u Vranju izgubili posao odlaskom "Geoksa" i najavio da će država iznaći model da finansijski pomogne svim onim koji su ostali bez posla.

On je se zahvalio rukovodstvu "Teklasa" i najavio da će direktoru te kompanije zbog velike ljubavi i pomoći koju je iskazao prema Srbiji uručiti orden na Sretenje.