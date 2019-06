Vučić: Pokušaću Trampovim ljudima da ukažem na stanje na KiM

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u narednih 10 dana pokušati da razgovara sa nekim od najbližih saradnika predsjednika Donalda Trampa, da ukaže na "nasljeđe" vašingtonskih demokrata" na KiM i da zatraži podršku za kompromisno rješenje.

„Ponovo ću uputiti poziv u pisanom obliku predsjedniku Donaldu Trampu. Pokušaću da razgovaram sa njegovim najbližim saradnicima o situaciji na Kosovu i Metohiji i tražim podršku za kompromisno rješenje", rekaoje Vučić novinarima.

Vučić je rekao da je jasno da SAD, ali i Njemačka i druge zemlje Kvinte, stoje iza Kosova, što predstavlja ključni problem za Srbiju, mada, kako je primijetio, s vremena na vreme volimo da se odvojimo od stvarnosti i zamišljamo da oni to ne čine.

Pokušaće, kaže, da u razgovoru s višim američkim funkcionerima ukaže kakvo nasljeđe je ostavila bivša, demokratska administracija u Vašingtonu, šta su radili Bil Klinton i Medlin Olbrajt.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše jučerašnji događaj u Prištini, ali i izjavu zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD Metjua Palmera da je Vašington uvijek na strani Kosova.

Podsjetio je da je i sam na to ukazivao često u prošlosti, ali i da smo u proteklom periodu imali više povučenih priznanja nego što je bilo novih priznanja tzv. Kosova.

„Jedna mala Srbija kada je snažna, čvrsta, kada ima ugled može da postiže ograničene, ali određene rezultate. Za razliku od Srbije koja je bila srušena i zgažena i koja je sa samo tri saopštenja reagovala protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova“, ukazao je Vučić.

On je naglasio da ostaje da se borimo i da će to država činiti i dalje, te da ostaje da se vidi da li će biti sastanka u Parizu i koja će biti njegova agenda.

Što se proslave u Prištini tiče, rekao je da nije bilo mnogo ljudi, zbog potpuno fragmentisane političke scene, na kojoj postoji više partija sa podrškom od oko 18 odsto.

„Teško je u takvoj situaciji raditi. Hašim Tači je dovodio svoje ljude, a Haradinajevi nisu hteli da učestvuju, i uz to je postojao tihi, a ne javni bojkot Mustafe. Sve je to za unutrašnju upotrebu uz zahvalnost SAD i priču da su verni saveznici Amerike. Neka Amerikanci sami procenjuju da li je to tako“ podvukao je predsjednik Srbije.

On je istakao da Srbija mora da bude verna sebi, svom narodu, da poštuje svoje prijatelje i da nema neprijatelje, a da sa onima koji su nam bili neprijatelji imamo uravnotežene i bolje odnose.

Balkanska ekonomska unija spas, region u strahu od dominacije Srbije

Vučić je danas takođe istakao da bi balkanska ekomska unija bila spas za Srbiju i ostale zemlje regiona, ali je naglasio da region strahuje od srpske dominacije, zbog snage srpske ekonomije.

"Regionalna zona, manje protokola, brži protok robe i usluga... mi smo za to. Ali kako da govorimo o balkanskoj uniji, kad neko u 21. veku uvodi takse", rekao je Vučić.

Smatra da bi to za Srbiju bilo spasonosno rješenje, ali da je još važnije za druge u regionu.

"Ali, oni to ne vide, plaše se Srbije kao tobožnjeg hegemona, koja bi to iskoristila - jer imamo snažniju ekonomiju i ima nas više u regionu - za svoju dominaciju. A, mi samo hoćemo da normalno radimo i sarađujemo", rekao je on.