Vučić: Ponosan sam zbog gradnje kovid bolnice, testiraćemo mnogo više

BEOGRAD - Predsjednik Srbije rekao je večeras, tokom obilaska radova na novoj covid bolnici u Batajnici, da je kao građanin Srbije ponosan na činjenicu da je za četiri mjeseca izgrađena tako velelepna bolnica.

"Čekamo kao ozebao sunce da otvorimo ovaj kovid deo za 500 mesta intenzivne nege", rekao je Vučić.

Povodom rasta broja zaraženih, zamolio je sve ljude da se ranije jave ljekarima, jer poslije 10 i 11 dana, nerijetko dođe do smrtnog ishoda.

"Probaćemo da idemo i na 25. 000 i 30. 000 testiranih dnevno, to iscrpljuje sve naše kapacitete. To je neshvatljivo koliko je para na dnevnom nivou. Spas je samo u masovnom testiranju i u vakcini", kazao je on.

Vučić je dodao da "imamo manje mrtvih nego svi u okruženju, jer testiranjem bar ti ljudi se ponašaju disciplinovanije i trude se da ne šire infekciju i vode računa o svom zdravlju".

"Rano otkrivanje i izolacija je suština lečenja i borbe protiv ove infekcije. Druga stvar je vakcina, pokušaćemo u narednih mesec dana da obezbedimo prve značajnije količine vakcina", rekao je Vučić i dodao da ne pita koliko košta.