Vučić: Posle glasanja o rezoluciji o Srebrenici imaćemo još više prijatelja

​NJUJORK - Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je danas da se delegacija Srbije neće obrukati već da će poslije 2. maja, kada je predviđeno glasanje Generalne skupštine UN o rezoluciji o Srebrenici, imati još više prijatelja i podignute glave otići iz Njujorka.

"Nećemo se obrukati i kako god da bude i 3. maja ćemo moći uzdignute glave da izađemo odavde i videćete da kad izađemo odavde da ćemo da imamo još veći broj prijatelja, jer mnogi koji ne smeju da budu uz nas, bili bi uz nas", rekao je Vučić za "RTS".

Dodao je da se to u politici ne računa uvijek, ali da jeste jedan dodatni zalog za budućnost.

Na pitanje kako sad protiču njegovi razgovori po pitanju nacrta rezolucije o Srebrenici, Vučić je rekao da sada ima zemalja koje se ponašaju uvijek na izuzetno odgovoran i ozbiljan način, koji imaju direktnu komunikaciju sa svojim predsjednikom i svojim vladom.

"Ali imate i zemlje sa kojima ste već tri kruga konsultacija obavili, a njihov ambasador nije dobio nikakvu informaciju. Zato je bilo strašno važno ovo što smo danas ovde radili. Ja ću, ukoliko se uopšte vratim u Beograd na tri dana, u Beogradu da ponovim konsultacije sa svim ovim zemljama. Makar sa svim stalnim predstavnicima. Imamo devet afričkih zemalja koje imaju stalno predstavništvo u Beogradu, imamo pet južnoameričkih, latinoameričkih zemalja, računajući i Kubu. Imamo najviše azijskih, mislim 21 zemlju sa stalnim predstavništvima u Beogradu. I ponovo ću sa njima da razgovaram", rekao je Vučić.

On je naglasio da u prijedlogu rezolucije nije navedeno ime ni jednog krivca za Srebrenicu i takva rezolucija podrazumijeva kolektivnu osudu cijelog naroda, iako predlagači govore suprotno.

"Zašto vi donosite ovu rezoluciju? Jel je donosite zbog poštovanja, pijeteta, kajanja? Ja sam posetio (Srebrenicu) i pognuo sam glavu. Nisam pognuo glavu pred kamenicama, udarcima, flašama. Pognuo sam glavu pred spomenikom stradalima, položio cvet, iako sam bio napadnut. Pozvao sam ih na razgovor odmah posle toga smatrajući da su to suštinske stvari", rekao je Vučić.

On je rekao da je to dodatni pritisak na jednu suverenu i nezavisnu zemlju u ovom trenutku i upitao se da li je to zbog neuvođenja sankcija Rusiji, odnosa sa istokom ili zbog nerješavanja pitanja Kosova, ili, kako je rekao, zbog toga što je Srbija slobodna i nezavisna zemlja.

Vučić je dodao da 2010. godine Srbija nije sama pisala deklaraciju o Srebrenici.

"Da vam objasnim da je to pisala Turska zajedno sa nama. Jel možete da verujete? Ja kao predsednik to znam i imam beleške o tome iz tog perioda. Mi nismo u svom parlamentu mogli da donesemo sami nešto. Mi smo morali da imamo posrednike za to. Ali, promenila se Srbija", rekao je Vučić.

On je naglasio da će se Srbija boriti u UN onoliko koliko može.

"I dan posle toga idemo da radimo, još snažnije, da se borimo još više, da pripremamo Ekspo, da dodatno podižemo ugled Srbije u svetu", rekao je Vučić.

Predsjednik je rekao da će se vidjeti u UN koliki je ugled Srbije i koliko zemalja globalnog juga cijeni Srbiju.

Istakao da je da će sutra imati razgovor i sa predstavnicima Narodne Republike Kine, koji su strašno važni za Srbiju.

"Razgovarao sam sa ministrom iz Indije, to su najveće zemlje sveta. Sutra ću da imam i očekujem da bude preko 30, možda i 35 azijsko-pacifičkih zemalja. Samo na Pacifiku imate 15 zemalja. Sada vam ja ne objašnjavam da je loše za nas što su u Vanuatu neki drugi došli na vlast pa su zato kao sponzori, a da je negde dobro što se promenila vlast", rekao je Vučić.

Naglasio je da je veoma važno što su na srpskom prijemu juče bili i Tajland i Filipini, što su mogli po prvi put da čuju srpsku argumentaciju.

"Razmišljamo da u tom delu Indokine i otvorimo našu ambasadu, uprkos svim troškovima koji nisu mali. Vi ste videli kolika je naša posvećenost, misija je mala, tu sastanci traju po četiri sata. Vika i dreka, ali uzbuđenje je pozitivno i - nećemo se obrukati", naglasio je Vučić, prenosi "Tanjug".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.