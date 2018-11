Vučić: Povucite varvarske tarife i odmah ćemo razgovarati

BEOGRAD - Povucite svoje varvarske tarife i odmah ćemo razgovarati, poručio je večeras predsjednik Aleksandar Vučić poslije sjednice sa premijerkom i svim ministriuma Vlade Srbije.

Onemogućavanje trgovine sa Kosmetom predstavlja najznačajniji pokušaj destabilizacije Srbije, i mi smo zbog toga imali sastanak, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa ministrima u Vladi Srbije, sazvanog povodom jutrošnjeg upada ROSU na sjever Kosova i hapšenja Srba.

"Uvođenje taksi je anticivilizacijski čin, kršenje slobode kretanja, roba, kapitala i usluga. Ono što su uradili, to su učinili iz nama nepoznatih razloga, i to pravdaju tobožnjom agresijom Srbije na KiM, a za to su dobili podršku pojedinih zemalja zapadnih sila", rekao je predsjednik Vučić i napomenuo da za to imamo i konkretne potvrde.

"A da su u tome imali i podršku nekih na zapadu, jasno nam je bilo nakon razgovora s ambasadorima, jer, kako smo shvatili oni Srbiju krive zbog toga što Kosovo nije primljeno u članstvo", rekao je Vučić i dodao "Ni za šta drugo nas ne krive".

"Histerija u Prištini ne prestaje, oni su nas optužili za neuspeh u Interpolu", rekao je Vučić.

"Ali, ne možete da nas stavite pred zid i da se pravite da se ništa ne dešava. Izjava Ramuša Haradinaja da Srbija za mesec dana mora da prizna nezavisnost Kosova, u suprotnom biće srušena vlast u Beogradu. On to nije rekao sam. Oni su dali besu za takse i da nema povratka nazad, i misle da će za to da dobiju podršku u Vašingtonu, i da će ići do iznemoglosti da bi pokazali da su postali država 100 posto, kako se hvale u Prištini", rekao je Vučić.