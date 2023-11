Vučić: Pred Srbijom teške nedelje i meseci

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbiji slijede teške nedjelje i mjeseci, jer je cilj međunarodne zajednice da Srbiju primoraju, na jedan ili drugi način, ubacujući je u određeni pravni okvir, da prizna nezavisnost tzv. Kosova, na šta, kako je rekao, neće pristati.

Vučić je naveo da će Srbija pretpjeti mnogo pritisaka, te da će koristiti i zlupotrebljavaće situaciju da Srbija ima šta da izgubi.

"Zato su Albance stavili kao pod sankcije, koje i nisu toliko ozbiljne, a time zapravo ucenjuju Srbiju, jer imamo šta da izgubimo", rekao je Vučić.

Komentarišući što će načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sutra razgovarati sa komandantom Kfora o bezbjednosti na Kosovu, Vučić je rekao da ne misli da će tema tog razgovora biti bilo šta više od toga, jer i nema o čemu drugom da se govori.

Ukazao je da se Srbija sve vrijeme suočava ne samo sa dvostrukim standardima, već sa bezobzirno licemjernim ponašanjem.

"Kfor i NATO se s pravom pozivaju na Rezoluciju 1244 i oni svoj mandat crpe iz tog dokumenta, ali kada ih pitate za druge norme iz te iste rezolucije, kažu nam – ne gledajte u prošlost, nego u budućnost", rekao je on.

Na to, kaže, "mi, nedovoljno veliki moramo da se naviknemo".

"I da se u granicama mogućeg borimo za narod i zemlju. Biće mnogo važnih razgovora, svaki nam je važan, ali suštinski njihov cilj je da nas primoraju, na jedan ili drugi način ubace u pravni okvir, da ovako ili onako pritnamo nezavisnost Kosova", ukazao je Vučić, prenosi Tanjug.

Vučić je istakao da stav Srbije da ne želi da dopusti samoproglašenom Kosovu da uđe u UN sa sobom nosi određene posljedice.

"Nisu pretnje mesecima unazad uzaludne... To će samo da se nastavlja i svaki dan će da govore kako su Kosovu uvedene sankcije, pa svi traže da ih uvedu i Srbiji... Kad pitamo zbog čega, kažu – zbog Banjske. Kada ih pitate a šta je sa istragom za pokušaj ubistva Dragiše Galjaka, Jovanovića, šta je sa kažnjavanjem počinioca za pokušaj ubistva dvoje dece u Štrpcu, nema odgovora", rekao je Vučić.

Na pitanje da li će nešto potpisivati Vučić je odgovorio da neće nikada i naveo je da je to više puta rekao.

"Rekao sam već hiljadu puta da neću i to na najtežim mestima. To sam rekao u lice Šolcu, Makronu i Meloni. Tu su bili i Šarl Mišel, Borelj i Lajčak. Pred njih šestoro sam to rekao. Rekao sam im to i ranije u lice", istakao je Vučić.

On je dodao da je Srbija imala prijedloge da se riješi pitanje nestalih i sa srpske i sa albanske strane, ali je Priština ne želi da dođu porodice nestalih.

"Pa mi to radimo zbog tih porodica. Mi to radimo zbog toga da bi njihovi bližnji mogli da dobiju trajni mir. Da bi mogli da znaju gde su pokopani. Da bi mogli da obilaze grobove. Da bi mogli da saznaju šta se to dogodilo. Zbog tih porodica radimo", kazao je Vučić.

