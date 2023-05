Vučić: Predložio sam vraćanje smrtne kazne

BEOGRAD - Predsjednik Srbije tokom vanrednog obraćanja javnosti nakon ubistava u školi na Vračaru i u Mladenovcu, rekao da je predložio da se vrati smrtna kazna.

On je istakao da je to zatražio od predsjednice Vlade Srbije Ane Brnabić, dodajući da je on nekada bio protiv takve vrste krivičnog kažnjavanja.

"I ja sam nekada bio protiv smrtne kazne i gorko se zbog toga kajem", rekao je Vučić.

U Mladenovcu bio teroristički napad

Vučić navodi da je u Mladenovcu izvršen teroristički napad, te da je ovo zapravo napad na cijelu zemlju i u ime svih članova Vlade Srbije je izjavio saučešće porodicama noćas ubijenih.

"Drugi put u poslednjih 48 sati moramo da se obratimo, mada je svaka reč koju bismo želeli da izgovorimo teška, suvišna i nedovoljna.", rekao je Vučić, piše Euronews.

Nove mjere u školama: 1.200 policajaca biće primljeno u narednih šest mjeseci

"Ne možemo da pronađemo razlog. A posle toga, kod svih roditelja širom Srbije, a mi u Srbiji imamo 505.247 učenika. Roditelji su i zabrinuti i uplašeni. Roditelji pošalju dete u školu, i odu na posao, i očekuju da dete bude sigurno u školi. I onda se pojavi psihopata, monstrum, i bez trunke kajanja ubije decu. Kako ćemo da umirimo roditelje? Nekoliko je novih mera. Do sada je policija imala obavezu da pred početak nastave i posle kraja obiđu školu i onda je napuste. Mi ćemo u narednih 6 meseci primiti novih 1.200 policajaca, i prebacićemo 1000 policajaca više da provode vreme u školu#, rekao je Vučić.

Vučić navodi da će se time podići sigurnost, a i da će se za 80 odsto smanjiti vršnjačko nasilje u školama, pišu Novosti.

"To je za sigurnost roditelja, a pre svega majki. Ne postoje majka i baka koje su spavale proteklih dana. U Beogradu postoji 330 škola, biće 330 policajaca u svakoj školi. Biće ih više naravno. To će nas koštati 25 miliona evra više, ali smo pronašli novac", kaže on.

"Sankcije za one koji MUP-u ne predaju nelegalno oružje"

Predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je od MUP-a da što je prije moguće izda moratorijum na izdavanje bilo kakvog oružja u naredne dvije godine, uključujući i lovačko oružje.

Vučić je dodao da što manje cijevi ima, to manje opasnosti za našu djecu i građane.

"Odmah da MUP izda moratorijum na izdavanje bilo kakvog oružja u naredne dve godine, uključujući i lovačko oružje", rekao je Vučić.

Nalaže se MUP-u da sve osobe koje imaju nelegalno oružje predaju u narednih mjesec dana predaju to oružje, ili će uslediti brutalne sankcije.

"Posebno se povećavaju kazne za nošenje opasnih predmeta, poput noževa i peroreza, kojim deca mogu naneti teške povrede drugarima. O inicijativi za postavljanje metal detektora na vratima - u Ruđeru Boškoviću imate ta vrata, ali nije pomoglo ništa. Ne bi ni pet takvih vrata pomoglo u Ribnikaru. Mi moramo slobodno da živimo, i da se suprotstavimo ovom zlu. Do ponedeljka neću odgovarati ovima koji su koristili tragediju za svoje ciljeve, a od ponedeljka ću odgovarati. Mi moramo da pobedimo zbog naše dece, deka, baka i roditelja. Od ponedeljka i utorka, uz svu tugu i bol, moraćemo da nastavimo da živimo i radimo, ali i sistemski i sistematski da menjamo sebe", kaže Vučić.