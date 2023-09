Vučić: Pregovori propali, Kurti ponovo odbio Zajednicu srpskih opština

BRISEL – Razgovori koji su upravo završeni između Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, i Aljbina Kurtija, premijera samoproglašenog Kosova, uz posredovanje EU, nisu uspjeli.

Naime, kako je upravo rekao Vučić, čije obraćanje novinarima je u toku, razgovori nisu urodili plodom jer nije bilo prijedloga za put kako da dođe do normalizacije odnosa.

"Mi smo kao Srbija prihvatili kompromisni predlog EU, ali Kurti to nije želeo da prihvati i sastanak je okončan", rekao je Vučić.

Dodao je da je tokom sastanka bilo mnogo neprijatnih situacija, a Kurtija je optužio da je ponovo izbjegao da bude formirana Zajednica srpskih opština.

"To je suština svega. Srbija ne beži od obaveza, ali i mi i EU smo rekli kakav je hodogram. Taj predlog, uprkos tome što on nije nimalo lak, mi smo prihatili, a Kurti je to odbio", rekao je Vučić.

Vučić i Kurti su razgovore vodili uz posredovanje Žozefa Borela, visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika EU za zapadni Balkan.