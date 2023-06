Vučić: Prelazne Vlade neće biti dok sam živ

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da bi raspisao izbore već u septembru, ali da ih opozicija ne želi i da prelazne vlade koju oni traže neće biti dok god je živ, jer zna šta je država i Vlada i da se sa tim ne treba igrati.

"Ja ih pozivam na razgovor, ali oni nisu zainteresovani. Kažite, hoćete izbore - evo vam izbori. Kažite 'hoćemo u septembu', evo imate ih u septembru. Mislim da su loši izbori u ovom trenutku, ali vi kažete da ih hoćete i evo dobićete ih", naveo je Vučić za TV Prva i dodao da ih opozicija zapravo ne želi.

Komentarišući izjavu lidera "Dveri" Boška Obradovića da opozicija želi izbore, ali nakon formiranja prelazne Vlade od šest do 12 mjeseci, Vučić je rekao da prelazne Vlade neće biti.

"Prelazne Vlade neće biti dok sam živ. Pokušaću da objasnim građanima da nije to pitanje ni arogancije ni bahatosti. Postoji jedno rešenje - to je, ili da mi se nešto desi što se tiče mog zdravstvenog stanja, ili da me ubiju. Tad mogu da prave prelaznu Vladu. Zašto ne prelazna Vlada - zato što suviše volim Srbiju da bi ovakvi došli na vlast bez izbora", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.