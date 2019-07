Vučić: Pretnje zbog političke mržnje, jer zemlja napreduje

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da iza prijetnji njemu i njegovoj djeci na Twitteru ne stoji psihička rastrojenost, već ostrašćenost i politička mržnja zbog toga što Srbija napreduje.

Istakao je da policija čeka potvrdu Twittera da uhapsi osobe koje stoje iza toga, mada, kaže, nije sigurno da su te osobe još u zemlji.

Vučić je gostujući na Prvoj rekao da nije riječ o psihopati, već o dvoje ljudi koji se smjenjuju u pisanju komentara, a koje prate predstavnici Ðilasove stranke i drugi iz opozicije.

"Pogledao sam rekord komenatara tako da nije reč o psihičkom rastrojstvu, već o političkoj mržnji. Kako neko može da mrzi kada uradite nešto dobro za zemlju. Neko nije mogao da trpi da imamo dobre vesti i da napredujemo", rekao je.

Dodaje i da je reč o ostrašćenim ljudima koji misle da imaju pravo i novinarima da drže pridike.

Vučić kaže da nema oca kojeg ne bi pogodile pretnje smrći sinu ili silovanjem ćerke, kao što su i njega, ali ističe da je njegov posao da vodi zemlju.

Kaže da je taj tvit izazvao ono sto je napisao zbog uspjeha u Železari Smederevo, kojom se bavio na hiljade sastanaka.

"To nije došlo preko noći. To je bila borba za koju sam mislio da je nemogucen da spasemo Železaru i 5.000 radnih mesta. Samo nam je trebalo 100 miliona evra da ugasimo železaru. Posle sve te borbe bio sam pomalo uzbuđen i ostavio poruku za nešto što je evidentn uspeh", kazao je Vučić i dodao da je država uspjela da riješi pitanje Železare i da je ponosno to saopštio.

"Moj posao je da i dalje brinem o građanima i rešavma njihove probleme", dodao je Vučić.