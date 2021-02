Vučić: Prijatelj u nevolji je pravi prijatelj

PEKING/BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je, u intervjuu kineskoj medijskog grupi (CMG), opisujući odnos Srbije i Kine - da je prijatelj u nevolji pravi prijatelj i zahvalio za svu podršku i pomoć koju je Kina pružila Srbiji.

Vučić je, uoči današnjeg Samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, kazao da je veoma zainteresovan da čuje govor kineskog predsjednika Si Ðinpinga, njegova viđenja o globalnog budućnosti i saradnji Kine sa svim zemljama, te da čuje kineske planove.

Ukazujući na značaj inicijative "Pojas i put", rekao je da je ona olakšala saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, i izrazio nadu u dalje jačanje ekonomskih veza Kine i udrživanju u borbi protiv Kovid-19.

Predsjednik je zahvalio na velikoj podršci i pomoći Kine Srbiji.

"Veoma smo zahvalni i to ne krijemo. Čekamo robu, nije bitno da li su to respiratori ili vakcine. I rekao bih veliko hvala našim kineskim prijateljima", naglasio je on.

Srbija je u januaru dobila milion vakcina iz Kine, a zahvaljujući tim vakcinama istkao je Vučić - Srbija je sada vodeća u vakcinaciji u Evropi.

On je pohvalio Kinu za ispunjenje obećanja da će vakcine učiniti globalnim javnim dobrima kad budu dostupne, sa većom pristupašnošću i dostupnošću zemljama u razvoju.