Vučić: Prikupljeno 20.000 komada oružja

U akciji prikupljanja ilegalnog i legalnog oružja građani predali 20.000 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, rekao je Aleksandar Vučić poslije održane sjednice Predsjedništva stranke.

"To je veoma ozbiljna brojka, akcija se nastavlja i ubrzava. Za tu količinu oružja i minsko-eksplozivnih sredstava smo sigurniji", poručio je Vučić.

Rekao je da je sve spremno za Skupštinu stranke 27. maja u Kragujevcu i da će tada 4.000 delegata izabrati novo rukovodstvo stranke i donijeti odluku o ulasku stranke u novi, širi pokret.

"Ono što je važno da se stranka pripremi i da sa novim rukovodstovm bude spremna za sve izazove", rekao je Vučić.

Dodao je da se na sjednici razgovaralo i o pritiscima povodom KiM, kao i o izvještaju koji je podnio direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

"Postoji de fakto plan čija je suština da mi njih de fakto priznamo, a oni ništa da ne urade. Najveća partija pružila nam je podršku da nađemo kompromis, ali da čuvamo nacionalni interes Srbije", rekao je Vučić.

Kazao je da se razgovaralo i o ekonomskoj situaciji.

"Naložićemo Vladi da pristupi reformi javnih preduzeća, otvorenijem nastupu u dovođenju investitora ali i da se rješavanju problemi ljudi", rekao je Vučić.

Dodao je da ljudi koji se nalaze u najvećoj partiji i koja je, kako je rekao, normalno da bude kritikovana, moraju da više razgovaraju sa građanima i saslušaju narod i da prihvate njihove primjedbe.

Vučić je komentarisao i napade na patrijarha Porfirija i SPC.

"Svaki put kada anarholiberalne snage, koje sebe nazivaju građanskim, na koga god da krenu, na kraju se obračunavaju sa bilo kojim patrijarhom, od Pavla, Irineja, Porfirija, ne mogu da se sjete još Germana. Uvijek protiv crkve i na kraju protiv države, ali nekim ljudima je to izbor, to je demokratija. Srbija je sekularna država, ali crkva i država treba da razgovaraju, a da vodite takvu hajku protiv SPC, jasno je kakva je to antisrpska agenda, pošto ne postoji nijedan razlog da se vodi", naglasio je on.