Vučić: Prisluškivan godinama, dokazano da nisam neprijatelj

BEOGRAD - Predsjednik Srbije iznio je danas podatke o tome kako je i zbog čega odlučivano da on bude prisluškivan 24 godine, ističući da je ponosan što ni u jednoj noti bezbjednosnih službi nije dokazana bilo kakva njegova neprijateljska djelatnost protiv Srbije.

Vučić je, na TV Pink, iznio podatak da je, prema zvaničnim izveštajima, prvi put uvedena mjera protiv njega odlukom Jovice Stanišića 11. decembra 1995. godine, te da je bio apostrofiran kao zagovornik rušenja ustavnog poretka primjenom incidentinh medota djelovanja.

"Iako, ja nikad nisam ulazio u RTS sa testerama, niti opkoljavao Predsedništvo", primijetio je Vučić.

Kako je dodao, tada je navedeno da zajedno sa Vojislavom Šešeljm i Tomislavom Nikolićem radi na konsolidovanju paravojnih formacija u stranci radi u pokušaja nasilnog prezumimnaja vlasti.

"To je bio razlog za uvođenje mera, dakle, čista politička odluka", rekao je Vučić.

On je naveo da je odluka suda došla kasnije, da bi "pokrila" mjere, a donosi je Časlav Ignjatović, predsjednik Vrhovnog suda, tek 12. marta 1996. godine.

"De fakto, 24 godine sam prisluškivan, uz određene preskoke, na različite načine i uz različite metode prisluškvan", rekao je Vučić.

On je naveo da je od 22. aprila 1996. godine primjenjena potpuna mjera tajnog praćenja, u cilju identifikacije njegovih veza i navodno bezbjednosno inetersantnih podataka.

Zatim se, kaže, nove mjere uvode 26. maja, na osnovu odluke tadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda Balše Govedarice, što se ponavlja još dva puta na osnovu njegovih odluka.

Vučić je naveo da se tek 13. decembra 2000. godine ukida mjera kompletnog praćenja i nadzora svih njegovih komunikacija odlukom Radomira Markovića.

Zatim je, 13-14 dana poslije ubistva Zorana Ðinđića, u vrijeme vanrednog stanja, bez naloga suda i tužilašatva odluku o prisluškivanju sam direktor BIA.

U obrazloženju se, kaže, navodi da na osnovu medijski prezentovanih izjava lidera SRS Šeselja prije atentana na Ðinđića da se u Srbiji očekuje krvavo proljeće i činjenice da je Vučić jedan od najbližih saradnika Šeselja... postoji indicije da su Šešelje izjave u direktnoj vezi sa atentatom.

Primjena je, trebalo da važi šest mjeseci, dodao je.

On je izneo i dio obrazloženja njegovih navodnih veza sa podzemljem, gdje je, kaže, više od pola "njegovih kiriminalnih veza" sa Bojanom Pajtićem.

"Tamo se kaže da mi je Pajtić saopštio da određena lica raspolažu video zapisom o boravku Zorana Šamija i Radeta Bulatovića na određenim lokacijama, sa zemunksim klanoom. Šta sam ja istakao da mislim o svemu tome, kakve su uloge Čede Jovanovića... Zatim sam se ja interesovao za saznanja o rođacima Zvezdana Jovanovića...", preneo je Vučić i nastavio:

"U tom kontekstu sam izneo lični stav da bi neki morali da znaju šta se tu dešavalo. Pričali smo o Aci Tomiću i ne znam kome još".

Dalje se, kaže, govori o njegovim razgovorima sa urednikom Nacionala Predragom Popovićem, razgovorima sa pokojnim urednikom podgoričkog DAN-a Dušanom Jovanović.

"Sa njim sam komentarisao objavljenu fotografiju Spasojevića i Lukovića, gde mi je on ukazao na izvesne nelogičnosti, kao što sam ja njemu rekao da su očigledno ubijeni sa ralzogom, dok je on rekao da su bili opasniji u sudnici nego na ulici. To su moje kriminalne veze", rekao je Vučić.

Ključna kriminalna veza, kako kaže, bila je njegova veza sa Vojislavom Šešeljem, koji mu je rekao kako da napiše saopštenje 13. aprila povodom optužbi za veze sa Dušanom Spasojevićem.

Vučić je pokazujući dokument iz 2004. kada su završene sve mjere i napravljena analiza i obrazloženje.

"Mislio sam da će da me uvežu za Panićem, koji je bio šef obezbeđenja SNS, a oni me uvezali sa Pajtićem", kazao je Vučić.

U novijem periodu, rekao je Vučić, počeli da ga prate lukavo, tako da nije bilo moguće reći da su donijete mjere.

Kaže da su pratili sve diplomate koji su bili u kontaktu sa njim - ruskog Olega, bivšeg vjerenika njegove sadašnje savetnice Suzane Vasiljević, obavještajca Francuza Žorža Urioa.

"Oni su uzeli Ruse, Amerikance, Mađare i Francuze da bi mogli da vide kompletnu sliku o mom i našem odnosu prema Evropi, regionu, velikim silama, kako bi znali šta radim na spoljnopolitičkom planu", rekao je Vučić.

"Ja se nisam zbog toga bunio", rekao je Vučić i dodao:

"Ne ljutim se zbog toga".

Vučić je rekao da je ponosan što ni u jednoj noti bezbjednosnih službi nije dokazana bilo kakva njegova neprijateljska djelatnost protiv Srbije.

Dodao je i da prolazi sve obavještajne provjere, što mnogi, kako kaže, ne mogu da prođu.

Objašnjava da je posao službi bio da prikupe podatke o njegovoj potencijalnoj neprijateljskoj djelatnosti, ali da to ni u jednoj noti nije bilo dokazano.

Vučić kaže da su bili snimani i njegovi razgovori sa biznismenom Orhanom Dragašom, aktuelnim predsjednikom PKS Markom Čadežom, koji je tada radio u njemačkoj ambasadi, te sa Vladimirom Božovićem, koji je okarakterisan kao mogući dostavljač informacija obavještajnoj službi Crne Gore.

Prisluškivan je i Vladimir Ðukanović, koji je bio, kako kaže, poznat kao "ekstremista", te Goran Vesić, "indikativan po ekstremizmu", naveo je Vučić.

Kaže da je sa Ðukanovićem, koji je tada radio na Fokusu, razgovarao o programu, interesovanjima građana, a o Vesiću o sportu, Zvezdi, o tome šta se zbiva u tadašnjoj vladajućoj partiji DS.

"Time su izvukli našu politiku, interesovanja i pravac delovanja. Time je pokriven ceo spektar, a formalno nisu vodili opertivnu obradu nada mnom", rekao je Vučić.

On je rekao da on nikada nije bio fasciniran prisluškivanjem i da to nikada nije radio.

"Šta vi mislite ko je prisluškivao Roćena i Jeremića, da li mislite da su to Rusi dostavili jer su Rusi bili zaintereosvani da to bude snimano u to vreme, jednim delom, ali im nije odgovaralo ono što se pojavilo jer se videla i ruska uloga u sticanju nezavisnosti Crne Gore?", upitao je Vučić.

Kaže da svako u gradu zna da je to rađeno po nalogu ljudi iz vlasti, a radio je, kaže, "čika Pera" - to je bilo konspirativno ime za Ranka Tadića.

On nije želeo dalje da komentariše, ali je istakao da mu je žao što Boris Tadić nerijetko zaboravlja da je bio predsjednik.

"Ako si bio predsednik, probaj da se ponašaš kao predsednik bar ponekad", zaključio je Vučić.

Oluja najveće etničko čišćenje poslije Drugog svjetskog rata

Vučić je pozvao sve Srbe, posebno Krajišnike, da u nedjelju, 4. avgusta, u 19 sati dođu kod manastira Krušedol na obilježavanje godišnjice Oluje, za koju je rekao da je najveće etničko čišćenje poslije Drugog svjetskog rata.

"Ovo je peta ili šesta godina da obeležavamo Oluju kroz suze, ali i sa ponosom što smemo otvoreno da govorimo o našem bolu, ne dodvoravajući se nekome i prećutkujući zločine nad našim narodom", rekao je Vučić na televiziji Pink.

On je naveo da Srbija prihvata da je činila zločine na određenim mjestima i da ne bježi od odgovornosti, ali da je ponosan što obilježavamo Jasenovac, Oluju, stradanje Srba u Podrinju, tragediju zbog NATO agresije, kao i stradanja drugih naroda. "To su stvari koje govore o snažnijoj poziciji Srbije, jer smemo da govorimo o sebi, svom bolu i svojoj muci", rekao je Vučić.

On je naveo i da je ponosan što je veliki broj Krajišnika dio srpskog društva, što su borci koji su napravili svoja imanja u svakom dijelu Srbije, što vole Srbiju i srpski rod.

"Nećemo nikada zaboraviti najteže etničko čišćenje koje je počinjeno posle Drugog svetskog rata, a to jeste bila Oluja", rekao je Vučić.

Vučić kaže da Srbija sa Hrvatskom mora da gradi bolje odnose, bez obzira što se oni raduju Oluji.

"Mi ćemo da gledamo u budućnost, Srbija i srpski narod imaju dobru budućnost", rekao je Vučić.

On je rekao da je posebno srećan što Srbija obilježava teške datume za srpski narod sa Republikom Srpskom.

Kaže i da će Srbija snažiti vojsku što je doprinos očuvanju mira, jer će, kaže, svi biti sigurniji što mi budemo manja meta drugima.