Vučić: Priština donela odluku o novoj "Oluji"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su privremene vlasti u Prištini donijele odluke kojim žele da protjeraju Srbe, odluke o novoj "Oluji".

Vučić je, na konferenciji za štampu poslije razgovora sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, prenio da je Priština donijela odluku da se zabrane srpske lične karte i nakon 30. septembra ukine važenje registarskih oznaka s imenima srpskih gradova.

Kako je rekao sam se obraća na konferenciji za štampu, pošto je najavio Lajčaku šta će da govori, i nije želio gosta da dovede u neprijatnu situaciju.

"Mi smo uvek spremni i bili smo uvek spremni za dijalog. Neki nisu bili suštinski za dijalog, a imali su podršku zapadnih sila. Ovo što se danas promenilo govori u kom smeru se ide", podvukao je Vučić.

On je rekao da je Priština u slučaju ove odluke u potpunosti podržana prije svega od Velike Britanije i Njemačke, i drugih članica Kvinte.

"Doneli su odluke koje imaju jedini cilj, a to je da proteraju Srbe sa severa, da se napravi nova 'Oluja', gde će oni vodeći kampanju dva meseca da ubede Srbe da se registruju pod RKS tablicama", naglasio je Vučić.

Primijetio je ironično da će dijeliti letke, kao za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su nas ubjeđivali da smo slobodni, iako smo bili okupirani.

Ukazao je da, ako ne ubijede Srbe, onda će im otimati ne samo tablice, već i vozila.

"Suština je u tome, da se ne lažemo", dodao je, "da godinama trpimo laži i predstavnika Kvinte i kosovko-metohijskih Albanaca".

Kako je rekao, nije mu problem što misle "da smo glupi", već je problem što "misle da su mnogo pametni". "Misle, kada toliko očigledno to rade, da ne razuemo šta rade."

"Spalili su desetine naših crkava i manastira i pobili desetine ljudi, a kao nagradu su dobili nezavisno Kosovo, dok su se u Beogradu svađali oko fotelja", rekao je dalje i podsjetio i na tešku odluku Međunarodnog suda pravde.

Podsjetio je da se 2013. sjelo za sto i dobili smo Briselski sporazum.

"Od tog Briselskog sporazuma Srbi su sve ispunili. Jedina stvar koju je Priština trebalo da ispuni nije ispunjena. I kako je moguće da zapadna Kvitna ćuti, a kada Srbi okače baner ZSO, onda idete u zatvor", kazao je on.

Ukazao je da su potom u Prištini riješili "da nas maltretiraju" taksama više godina, da ruše CEFTA, a onda i da upadaju specijalci sa dugim cevima na sjever i pored dogovora a NATO da to ne smiju.

"Onda su se setili da treba dalje da provode teror i počeli su da pričaju o reciprocitetu. I tu dolazimo do najvećeg licemerja Zapada. Pred izbore su govorili: 'Ne brinite, mi radimo na tome'. Računali su da će ovi njihovi da me pobede na izborima, ali nisu mogli", rekao je on.

Ukazao je da su dodatno pokušavali da pokažu Srbima da oni ne mogu da na Kosovu imaju Srbiju.

Istakao je da Prištinu ne interesuje međunarondo pravo, što je, kaže, prenio Lajčaku.

"Kada govore o Ukrajini, svima su puna usta teritorijalnog integriteta, a kada se pomene Povelja UN i Srbija, kao i Rezolucija 1244, mnogi gledaju u daljinu kao da ne razumeju o čemu se radi", dodao je on.

Podsjetio je i da je Rezolucijom 1244 Srbija imala pravo da dogovoreni broj svoj osoblja vrati na Kosovu, te upitao kada će to da bude, da li na "Kukovo ljeto" kao ZSO.

"Ovo se dešava što su oni silni bahati i arogantni, a mi nemamo nuklearno oružje i naftu. Zato misle da mogu Srbiji da urade što žele", naglasio je on.