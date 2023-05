Vučić: Priština ne želi da ispuni svoju obavezu, nadam se da će se razgovori nastaviti

​BRISEL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da Priština ne želi da ispuni svoju obavezu od prije 10 godina i da je to bilo jasno od početka kada je predstavljen nacrt statuta Zajednice srpskih opština.

"Bio sam veoma zabrinut, jasno je da Priština ne želi sada da ispuni svoju obavezu od pre 10 godina. Danas smo prvi put došli do zida i bilo je jasno od trenutka kada je predstavljan nacrt upravljačkog tima. Način na koji su pokušavali da unize dve žene koje su to činile, do njihove reakcije posle toga, da je to za njih neprihvatljivo, da nije u skladu sa njihovim ustavom, da ne žele novu RS, iako se u svim članovima jasno poziva na prethodno dogovorene članove iz 2013. i 2015. Nema nijedne tačke što nije dogovoreno ili potpisano", rekao je Vučić novinarima u Briselu.

Vučić je dodao da se nada da će razgovori biti nastavljeni, ali i da će moći da pronađu rješenja u budućnosti.

"Čućete bezbroj izgovora, ali suština je ovo: EU je izašla sa svojim predlogom, ja sam prihvatio taj predlog, ali Priština je i to odbila", rekao je Vučić.

Dodao je da se nada da će neko uticati na Prištinu da promijeni stavove "ili smo u protivnom u ćorsokaku".

"Nadam se da ćemo do naredne runde na tehničkom nivou, da li će to biti 18, 20. ili dvadeset i nekog maja, da li će biti reakcije koje bi mogle da utiču na promenu stavova, u protivnom smo u ćorsokaku", rekao je Vučić.

On je istakao da nije optimista, ali može da obeća u ime Srbije da će dati sve od sebe da se sačuva mir.

Izrazio je nadu da će se razgovori nastaviti.