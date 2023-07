Vučić: Priština ne želi nove izbore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Priština ne želi nove izbore na KiM, već da jedino želi da malterira i hapsi Srbe. Još jednom je zamolio međunarodnu zajednicu da reaguje i spriječi dalja maltretiranja Srba.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše izjavu zamjenika premijera privremenih prištinskih institucija Besnika Bisljimija da izbori mogu da budu održani tek kada se ukinu kaznene mjere koje je Evropska unija uvela Prištini.

"Ja nikada ne želim da se igram tih igara krivaca, oni neka rade svoj posao, ali oni na kraju ne žele ni te izbore, oni ne žele ništa, oni jedino što žele je da hapse i da malteretiraju Srbe. Moja molba je međunarodnoj zajednici da što pre preostali uhapšeni Srbi sa KiM budu pušteni, posebno što imamo značajne dojave o njihovom malteretiranju i o tome da teško podnose uslove u kojima se nalaze. Bilo bi tragično ukoliko bi ima se bilo šta dogodilo, to bi imalo bukvalno nesagledive posledice. Zato molimo Euleks i međunarodnu zajednicu da reaguju i da učestvuju u spasavanju, rekao bih, života srpskih pritvorenika", rekao je predsjednik Srbije, prenosi Tanjug.

On je dodao da su neki od Srba sa KiM u pritovru više od godinu i po dana.

"Besmisleno je da nekoga za zloupotrebu službenog položaja zbog skijališta Brezovica držite u pritvoru godinu i sedam meseci, složićete se. To ne postoji nigde u svetu", istakao je on.

Dodao je da nema nikakvih razloga da prištinske vlasti drže Luneta Milenkovića, Milenka Božovića i Dušana Obrenovića i druge u pritvoru.

Komentarišući izjavu nekadašnjeg specijalnog predstavnika EU na KiM Pitera Fejta da je Priština na gubitku zbog izostanka napretka u dijalogu sa Beogradom i da SAD gube strpljenje za KiM, Vučić je rekao da je Fejt "neko čija reč svakako ima težinu u SAD".

"On je do 2012. godine ako se ne varam, sprovodio tzv. nagledanu nezavisnost Kosova, kako oni to posmatraju iz njihovog ugla i toliko je čudnija reakcija Prištine na Pitera Fejta i nervoza koju pokazuju. Piter Fejt je svakako neko ko u SAD ima težinu, da li od njega možemo da očekujemo uvek lepe reči ili pohvale svakako da ne, to je čovek koji je bio prvo borac za tzv. kosovsku nezavisnost, ali nema nikakve sumnje da je reč o čoveku ne malog uticaja u SAD", rekao je Vučić.