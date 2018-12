Vučić: Priština rezolucijom zatvara vrata dijalogu

BEOGRAD - Naša najveća muka je Kosovo i Metohija, rekao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Prvu televiziju.

On je rekao da je Priština večerašnjim usvajanjem rezolucije o dijalogu "želela da suštinski zatvori vrata dijalogu".

Najavio je i da će prisustvovati sjednici Savjeta bezbjednosti UN u ponedeljak u Njujorku.

Rezolucija Prištine, kaže predsjednik, podrazumijeva tri ključne stvari: da svaki dogovor mora da vodi punoj nezavisnoti Kosova, da nema promjene granica , tj, da Kosovo mora biti priznato u okvirima sadašnjih granica, te da mora biti zadržana cijelovitost teritorije Kosova po unitarnom principu, što znači da neki dijelovi teritorije ne mogu da imaju autonomiju.



"Što će reći da su želeli da suštinski zatvore vrata svakom dijalogu. Ovim papirom su nedvosmisleno rekli ''mi hoćemo sve i po svaku cenu''", rekao je predsjednik.



Tobože spremni su na dijalog, kaže, ali je pitanje - o čemu poslije ovoga što su iznijeli u rezoluciji.



On je, na pitanje voditelja šta je presjek stanja, rekao da je to činjenica da Srbija u 2018. ima rast od 4, 5 odsto, i jedna je od najboljih evropskih zemlja po tome, među pet -šest, da ima sufict u budžetu treću godinu za redom.



"Sve što radite je da ekonomija bude uspešnija i da ljudi žive bolje, ljudi su još siromašni, za 5 godina to ne možete da promenite ali možete da promenite trend", rekao je on.



Srbija ima najviše stranih direktnih investicija, otvara najviše fabrija, može da se pohvali ekonomskim rezultatima kakvim malo ko može.



Ali, ostaje najveći problem Srbije, iskazao je, problem Kosova i Metohije.

Vučić:Reagovao sam srcem na ambasadore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije večeras htio da precizira šta će, kako je najavio, reći američkom ambasadoru u Prištini, i to, kako je dodao, u lice.



Istakao je jedino da je "reagovao srcem".



Na pitanje šta to ima da poruči američkom ambasadoru na Kosovu, odgovorio da će to reći njemu u lice, ali da je njegova reakcija bila emotivna na neke nediplomatske izjave američkog diplomatskog predstavnika.



"To ću njemu da kažem u lice kad ga budem video. Emotivno sam reagovao na njegove nediplomatske izjave, kao i na izjave koje su direktno uperene protiv interesa Srbije, a moj posao je da branim interese Srbije. Ne plašim se ambasadora, nijednog, pa ni SAD", istako je Vučić za TV Prva.



Nije želio da iznese detalje, rekavši da bi time prekršio diplomatske protokole.



"Reagovao sam srcem", rekao je on.

Vučić: Izbegavaćemo zamke i ubuduće

Predsjednik Srbije Aleksandar Vucicć osvrnuo se večeras i na uvođenje taksi od strane Prištine za 100 odsto na proizvode iz centralne Srbije rekavši da su želeli da isprovociraju, ali da će Beograd da izbjegava takve zamke i ubuduće.



"Takvu meru možete da uvedete u dva slučaja, jedan je da ste sišli s uma, a drugi je da hoćete da isprovocirate Srbiju da preduzme neke druge mere ne bi li ušli i u oružani sukob", rekao je Vučić na TV Prva.



On je istakao da je Srbija uspjela da izbjegne takve zamke i da će u tome uspjeti i ubuduće.



Prištinske vlasti podigle su 21. novembra takse na srpske proizvode za 100 odsto, a Beograd nakon toga nije uveo kontramjere.

Vučić:Idem na sednicu SB UN da kažem istinu



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u ponedjeljak učestvovati na sjednici SB UN, koju je Srbija tražila zbog odluke Prištine o formiranju vojske.



"Ići ću na tu sednicu bez obzira da li će biti otvorena ili zatvorena za javnost. Reći ću istinu koliko smo truda i energije ulozili za komporimis, a koliko drugi to nisu zeleli i to ću u lice da kazem onima koji su se pravili da podrzavaju dijalog i kompromisno rešenje", rekao je Vučić za tv Prva.



On je istakao da je Srbija upozorila cijelu međunarodnu zajednicu na poteze Prištne, pet stalnih članica SB UN, 10 ostalih članica, Generalnu skupštinu UN...



"Pokušaću da kazem da smo prihvatili Briselski sporazum, kao težak sporazum, sve smo iznijeli na svojim plećima, ali smo znali da je Srbiji potreban mir", ukazao je predsjednik i podvukao da Srbiji ne trebaju novi sukobi i ratovi.



On je ponovio da je Srbija ispunila sve stavke Briselskog sporazuma i teške uslove, a Priština nijednu.



Ne misli, kaže, da je Srbija narušila Brisleski sporazum time što su četiri pedsjednika opštine sa sjevera Kosova podnijeli ostavke.



Kako kaže, to je njihova odluka i isprovocirana je taksama od 100 odsto koje su usmjerene da se razori srpsko rukovodstvo.



Srbija nece dozvoliti humanitarnu katastrofu na Kosovu, poručio je i odbacio insinuacije da je slika "prenaduvana".