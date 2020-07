Vučić: Protesti u vrijeme epidemije - nevjerovatna neodgovornost

PARIZ - Protesti su uvijek dozvoljeni, ali organizovati prosteste u vrijeme epidemije pokazuje nevjerovatnu neodgovornost, poručio je danas iz Pariza predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i upozorio da je danas ubjedljivo najgori dan u Srbiji po pitanju korona virusa.

Brine ga, kaže, čiljenica da pojedini ljudi misle da je normalno da dolaze na skupove i zaražavaju jedni druge.

Istakao je da niko ne treba da pomisli da su njemu protesti kao takvi problem:

"Od 2014. godine svaki dan imam protest ispred Predsedništva, na ulicama od 2017, a onda od 2018. godine još godinu i po... Nikada problema nije bilo, nisu ljudi videli policiju dok nisu pokušali da upadnu u Skupštinu. Možete da radite sve, ovo je slobodna i demokratska zemlja, ali je toliko neodgovorno, zastrašujuće neodgovorno po zdravlje ljudi da se poziva na skupove", rekao je Vučić.

On je istakao da je danas ubjedljivo najgori dan po pitanju virusa korona.

Kako je rekao, danas se vide posljedice od prije četiri, pet dana, a tek ćemo vidjeti za narednih pet dana posljedice ovih okupljanja u broju zaraženih.

Zato je apelovao na sve da se sačuva zdravlje.

"Neće niko na silu da preuzme vtast, vlast se osvaja na izborima. Možete da protestujete do mile volje, ali kad prođe epidemija. Kao da to ne razumeju... Ako mislite da ćete da dovedete tajkuna, jednog ili drugog, na vlast silom, to se neće dogoditi. Osim što ćemo da pokažemo koliko smo neverovatno neodgovorni i koliko se neozbiljno ponašamo", poručio je Vučić.