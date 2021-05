Vučić: Protivnici promena granica zalažu se samo za promene granica Srbije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se "ljudi iz inostranstva" koji govore protiv promjena granica direktno zalažu za promjene granica, ali samo Srbije.

"Kažete, protiv ste promene granica, a to za Kosovo desilo se zbog humanitarne katastrofe, a zar nije veća humanitarna katastrofa bila u Siriji, Avganistanu ili Iraku, pa što niste Basru odvojili od Bagdada, Kandahar od Kabula u Avganistanu ili Homs od Damaska? Ne, nego ste samo u Srbiji rešili da odvajate i samo to je bilo normalno iako nije bilo ni blizu humanitarne katastrofe", rekao je Vučić.

On je naveo da mu, kada postavi pitanje zašto neki imaju pravo na samoopredjeljenje a drugi ne, kažu da "treba da gleda da gura ekonomiju", što, kako je istakao, inače i radi.

Vučić je ocijenio da je Evropi uspješna Srbija - Srbija bez Kosova i Metohije i da je politika velikih sila na Balkanu uvijek bila da sve druge treba ujediniti protiv Srba.

"Zato su oni svi protiv mini Šengena i moje politike 'Balkan Balkancima'. Oni podižu sve protiv nas, da Srbija ne bi bila jaka, da Srbiji niko ne može da kaže da je dominantna. Što bi njima bio interes da Srbija bude jača?", rekao je Vučić za Televiziju "Pink".

On ukazuje da Priština može da tuži državu Srbiju za navodni genocid samo preko neke druge države - Albanije i upozorio da bi to značilo i de fakto ujedinjenje sa Albanijom.

"Upozoravam vas i molim vas da to ne činite. Ja molim Albance sa Kosova da to ne čine i molim one koji ih podržavaju i vode računa da se njihovi interesi štite nauštrb pravde i prava", rekao je Vučić.