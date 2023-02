Vučić: Prvi put da čujem da pitanja BiH i Kosova treba rešavati zajedno

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u državnom parlamentu da je laž da će priznati samoproglašeno Kosovo i prihvatiti njegovo članstvo u UN i pozvao opoziciju da prestane da obmanjuje javnost.

"Prestanite lagati. To se neće desiti. To je moja reč. Prestanite da mi držite lekcije o patriotizmu", rekao je Vučić na sjednici Skupštine na kojoj je predstavljen Izvještaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. godine.

On je četiri puta ponovio izjavu da nikada neće priznati samoproglašeno Kosovo.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je šefu poslaničkog kluba "Mi moramo zajedno" u Skupštini Srbije da je interes Srbije da bude u EU, ali da je ona vojno neutralna i da će to dugo biti.

Vučić je to rekao Zelenoviću tokom skupštinske rasprave o prijedlogu za Kosovo, tokom koje je Zelenović rekao da ta politička stranka ima dva cilja - stvaranje zajedničke odbrane regiona i stvaranje regionalne ekonomske zajednice.

Prema riječima Vučića, interes Srbije je da bude u EU, a da kada se radi o vojnoj neutralnosti, to je nešto što je Srbija izglasala, javio je "Tanjug".

"Ako hoćete da podnesete narodnu inicijativu nemam problem. Sa KFOR-om razgovaramo u svakom trenutku, to je ono što je naš interes, a ne ulazak u NATO. Moramo da sarađujemo i od neprijatelja i poluprijatelja pravimo prijatelje. Kažete da je pitanje BiH teško pitanje. To je prvi put da čujem da pitanje BiH i Kosova treba da se rešava zajedno. Spreman sam da razgovaram o svim idejama", rekao je Vučić.

On je naveo i da jedna tačka u inicijativi govori kako da se dođe do kompromisa i većih investicija, kao i da je tražio da mu se precizno kaže šta je to, kao i priča o oročenom članstvu.

"Ne možemo protiv celog sveta i vreme je da se ponašamo odgovorno. Ne mogu da razgovaram sa onima koji su došli da unize Narodnu skupštinu i da se fizički razračuvnavaju. To je bila sramota. Srbiji da to uradite na današnji dan. Dizali ste poslovnik, a svi ste dobili reč", rekao je Vučić aludirajući na raniji incident u Skupštini.