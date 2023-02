Vučić: Prvi put da čujem da pitanja BiH i Kosova treba rešavati zajedno

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je šefu poslaničkog kluba "Mi moramo zajedno" u Skupštini Srbije da je interes Srbije da bude u EU, ali da je ona vojno neutralna i da će to dugo biti.

Vučić je to rekao Zelenoviću tokom skupštinske rasprave o prijedlogu za Kosovo, tokom koje je Zelenović rekao da ta politička stranka ima dva cilja - stvaranje zajedničke odbrane regiona i stvaranje regionalne ekonomske zajednice.

Prema riječima Vučića, interes Srbije je da bude u EU, a da kada se radi o vojnoj neutralnosti, to je nešto što je Srbija izglasala, javio je "Tanjug".

"Ako hoćete da podnesete narodnu inicijativu nemam problem. Sa KFOR-om razgovaramo u svakom trenutku, to je ono što je naš interes, a ne ulazak u NATO. Moramo da sarađujemo i od neprijatelja i poluprijatelja pravimo prijatelje. Kažete da je pitanje BiH teško pitanje. To je prvi put da čujem da pitanje BiH i Kosova treba da se rešava zajedno. Spreman sam da razgovaram o svim idejama", rekao je Vučić.

On je naveo i da jedna tačka u inicijativi govori kako da se dođe do kompromisa i većih investicija, kao i da je tražio da mu se precizno kaže šta je to, kao i priča o oročenom članstvu.

"Ne možemo protiv celog sveta i vreme je da se ponašamo odgovorno. Ne mogu da razgovaram sa onima koji su došli da unize Narodnu skupštinu i da se fizički razračuvnavaju. To je bila sramota. Srbiji da to uradite na današnji dan. Dizali ste poslovnik, a svi ste dobili reč", rekao je Vučić aludirajući na raniji incident u Skupštini.