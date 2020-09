Vučić: Putin i Lavrov su mi se izvinili

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Srbija u SAD u posljednjih 30 godina nije imala podršku i da su vrata Bijele kuće bila zatvorena za Srbe do ovog trenutka. On je takođe rekao da je dobio izvinjenje predsjednika Rusije Vladimira Putina zbog posta Marije zaharove na Facebooku.

"Prema Srbiji je ukazano poštovanje", rekao je on gostujući na RTS-u.

On je kazao da je donio originale sporazuma koje je potpisao, da bi ljudi mogli da vide šta je istina.

Vučić je naveo da su službe Srbije znale da će biti tačaka "teških za Srbiju".

"Amerikanci i Nemci su stvarali Kosovo, nisu Švajcarci svakako", naveo je on.

Dodao je da "smo do godinu i po dana imali podelu na zapad i istok, gde je Srbija bila na putu EU".

"Kad ste imali ta dva pola mi smo mogli da održavamo svoju poziciju na rekaltvno lagodan način. Mi smo uvek sedeli na srpskoj stolici. Sada je situacija komplikovanija, sada imate četiri stolice Evropska unija, Nemačka, Kina, Rusija i imate veliki broj regionalnih igrača", naveo je on.

Vučić je rekao da Srbija u SAD nikada nije imala podršku i da su vrata Bijele kuće bila zatvorena za Srbe do ovog trenutka.

"Do sada su za Srbe vrata Bele kuće bila zatvorena. Bela kuća je bila rezervisana za Albance i sve druge koji su protiv Srba. Svi su imali podršku Bele kuće protiv Srba. Sada smo to promenili. Ja znam kako izgledaju razgovori u Beloj kući, znam kakav je bio pritisak i na njih i na nas", rekao je on.

Kako je naveo, zna se snaga Amerike i šta su učinili za Prištinu.

"Video sam kako ne smeju da kažu ni slovo, jer se zna snaga Amerike i šta su učinili za njih. Dovoljno je da kažu da povlače snage sa Kosova i odmah će ispuniti sve. Neće se igrati s tim", kaže Vučić.

"Sada zvanično mogu da kažem da sam to što sam rekao za priznanje rekao na najtežem mestu na svetu. U prostoriji u kojoj sam sedeo stajali su Pens, Kušner, Džonson, Grenel, O'Brajan, stotinu puta moćniji ljudi od mene. Njima nije bio problem. Ljudi su tražili kada ne možete naći problem u suštini, tražite u formi. Mene forma i stolice ne zanimaju", rekao je Vučić i dodao da ga stolice ne zanimaju.

Kako je rekao, mogao je da bude na parketu, mogao je da stoji, to bi uradio sa ponosom.

"Uradio bih to sa ponosom, jer znam šta radim, čuvam interese svoje zemlje za koju sam spreman da se borim. U Vašingtonu je bila teška borba, noćima nismo spavali, na sve smo imali spreman odgovor. To su bile tone papira koje smo nosisli sa sobom", rekao je on i dodao da je urađen dobar posao za zemlju.

On je naveo da "srpska delegacija u Vašington nije otišla da bi ostvarila veliku pobedu, jer se velika pobeda ostvaruje u ratu, već malu pobedu, a male pobede su vezane za mir, stabilnost i sigurnost za ljude".

"Mi smo u tome uspeli", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je očekivao da će doći do nesporazuma u dosadašnjim saveznicima Srbije, prije svega sa Rusijom, predsjednik Srbije je odgovorio da Rusija poštuje Srbiju.

Rekao je da mu se predsjednik Rusije Vladimir Putin izvinio zbo posta Marije Zaharove na Fejsbuku i da mu je rekao da iza njega ne stoji ruska država i pogotovo ne on lično.

"Razgovarao sam sa predsednikom Putinom i mislim da ste mogli da vidite po reakciji Rusije koliko je poštovanje ruske države prema Srbiji. Putin mi se nikada nije izvinjavao, a ni Sergej Lavrov, a za ovo jesu obojica. Putin odlično razume probleme Srbije. Nisam ja neko ko je ruski, nemački, američki čovek. Ja sam Srbin, ali on zna u kakvoj situaciji radim i koliko je teško da čuvam mir i stabilnost, ali i da napredujemo".