Vučić: Putin mi je rekao koja je najveća greška Ukrajine

Vladimir Putin mi je rekao da je Ukrajina napravila najveću grešku oko Kurska, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i osvrnuo se na situaciju u Ukrajini.

"Meni je Putin rekao da je Ukrajina napravila najveću grešku oko Kurska. Vidio sam sinoć Putinovu izjavu, ja sam rekao i Ursuli sve javno oko Kurska. Putin mi je rekao da je to najveća greška ukrajinskih snaga, da će najviše elitnih vojnika da izgubi", rekao je Vučić.

Kako je rekao, Ukrajinci bi da bombarduju Moskvu, ali da na Zapadu znaju da je to greška u svakom smislu.

“Detalje iz lične note neću reći, ali on je to već radio ranije. Razmatra se sada mogućnost u zapadnim štabovima. Ukrajinci hoće da bombarduju Moskvu, ali na Zapadu znaju da je to greška. Zato razmišljaju o perimetru od 200-300 kilometara da tuku skladišta municije i aerodrome. I sada, preciznim naoružanjem zapadnog porekla to može biti uništeno, ali je pitanje šta je ruska reakcija. Razmislite ljudi, i napravite mir. Rusi znaju šta je urađeno, i neće prihvatiti primirje bez jakih garancija. A Zapad ne sme da izgubi, a i Rusija ne sme da izgubi. Šta imate kada su takvi zaključci", rekao je Vučić.

Takođe, naveo je da se sve što je rekao ispostavilo kao tačno.

"Zapad ne sme da izgubi, a i Rusija ne sme da izgubi. Svi ćemo da izgubimo, nigde tu sreće nema", zaključio je Vučić, prenosi b92.

