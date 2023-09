Vučić: Radoičić neće da beži, on se time ponosi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će potpredsjednik Srpske liste Milan Radoičić, koji je danas obavijestio javnost da je podnio ostavku na tu funkciju, morati da se odazove nadležnim organima, a da li će ga tužilac goniti to je pitanje za samog tužioca.

"Zato što sam siguran da nadležni državni organi imaju razlog da mu postave pitanja, a šta će biti odluka tužioca, da li će da ga goni, to je pitanje za tužioca, a ne za mene. To nije pitanje za ulicu, za bilo koga, već za tužioca i druge nadležne državne organe", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Geozavodu da li će se Radoičić odazvati pozivu nadležnih organa u Srbiji.

Rekao je da nije u potpunosti pročitao sadržaj pisma koje je danas pročitao Radoičićev punomoćnik Goran Petronijević, ali da je vidio suštinu.

"Ako je neko mislio da će on da beži i da se krije - neće. On i momci koji su u tome učestvovali se time ponose, oni to gledaju na drugačiji način. Ja ne mislim da ima pravo bilo ko bilo koga da ubije. I zato mislim kao i za neke druge stvari, moraće neka pitanja da se postavljaju. A možda uopšte nije učestvovao u tom delu, pa će tužilac naći nešto drugo ili neće naći ništa, to je pitanje za tužioca, a ne za nas", rekao je predsjednik Srbije, prenosi Tanjug.

On je dodao i da policija mora na osnovu medijskih izveštaja da prikupi određene informacije.

"Zatim dolazi tužilac, pa tužilac da dodatno traži prikupljanje obaveštenja i onda donosi odluku - ide li na podizanje optužnog akta ili ne. U skladu sa tim hoće li biti optužnog akta ili ne za pet dana ili 50 dana možemo da procenjujemo šta je to što tužilac odnosno država želi da zaključi u celom procesu", rekao je Vučić.