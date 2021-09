Vučić: Raste podrška Otvorenom Balkanu

BLED - Za napredak su potrebni mir, stabilnost, otvorene granice, i pogled u budućnost, istakao je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da naravno postoje oni kojima nije pravo inicijativa "Otvoreni Balkan".

"Da li ''Otvoreni Balkan'' ima budućnost - siguran sam da ima. Ne možete zaustaviti narode koji žele nesmetano da sarađuju, koji se bore za sve principe na kojima počiva Evropska unija, kao što je slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi", objasnio je on za TV Pink.

Upitao je kome bi smetalo da nema granica između Beograda i Skoplja, Beograda i Tirane, odnosno Tirane i Skoplja.

"Mislim da je to veoma važno i da ne postoji neko ko bi mogao na bilo koji način da nam pokaže i ukaže na to zašto bi to bilo loše. Da li postoje oni koji nisu saglasni i misle drugačije, kao i oni koji nisu sigurni da mogu da upravljaju tim procesima, jer mi upravljamo sami, šta da im radim. Mi ćemo nastaviti", podvukao je on.

Vučić je istakao da razumije razloge, jer su velike sile od sticanja nezavisnosti Srbije 1878. pokušavale na svake načine da drže sve pod kontrolom nad Balkanom, da Srbiju obudzavaju i snaže sve druge.

"To nije od juče. Zato je za nas strahovito važno da nastavimo da čuvamo mir i snažimo Srbiju, da razumemo da takvi interesi postoje i danas. Zašto bi neko drugi želeo toliko snažnu Sbriju", naglasio je on.

Podsjetio je da je javni dug Crne Gore prije sedam godina bio 52 odsto, u Srbije 79 odsto, a danas je 58 odsto u Srbiji, a u Crnoj Gori preko 100, dok je u BiH, i Sjevernoj Makedoniji slično pomijeranje u korist Srbije.

Isto tako je rekao da je prosječna plata u Srbiji bila 330 evra, a u Crnoj Gori 505 evra, a danas je 520 evra u Crnoj Gori, a u Srbiji 560 evra

I kod stranih investicija Srbije u protekle tri godine privlači 63 odsto u odnosu na sve ostale na Zapadnom Balkanu.

"To su neverovatne promene. To je velika prednost koju smo uspostavili, a postoje velike sile kojima ne odgovara", dodao je on.

Kaže da će one dolaziti da čestitaju, i ukazuje zašto bi im to odgovaralo.

"Pokušavaće da dižu druge, a Srbiju da spuštaju. Doživljajaju da Srbija želi da dominira projektom 'Otvoreni Balkan', a to je naš pokušaj da imaju svi koristi od toga koji se priključe. Razumljivo da ne nailazi na oduševljenje", dodao je on.

Kazao je važno da je "Otvoreni Balkan" podržala SAD, Višegradska grupa, kao i danas šef danske diplomatije, te dodao da vjeruje da ćemo tu podršku širiti dalje.

Inače Vučić je večeras, po dolasku na Bled, priredio večeru u Počasnom konzulatu Srbije za premijere Sjeverne Makedonije i Albanijie, Zorana Zaeva i Edija Ramu, kao i gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića.

Prenio je da se Janković našalio da je i on domaćin prijema pošto je polu-Srbin.

"Razgovarali smo o 'Otvorenom Balkanu', mnogim zajedničkim inicijativama, kako građani da žive bolje, da otvaramo granice, ali i sa Jankovićem o bitnim pitanjima", kazao je on.