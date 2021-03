Vučić: Rečeno mi je da Srbija mora biti ponizna

BEOGRAD - Predsjednik Srbije izjavio, povodom uspjeha Srbije tokom korona krize i pomoći drugim zemljama, da mu je rečeno da niko ne želi da gleda izuzetno snažnu Srbiju.

"I to nisu krili, to su mi u lice rekli važni predstavnici velikih sila. To hoću da ljudi u Srbiji znaju", rekao je Aleksandar Vučić, dodajući da ne može da otkrije izvor.

Podsjetio je da je Srbija poslala pomoć Italiji u vrijednosti od 10 miliona evra i da su tada u EU to doživjeli to kao politički udarac, a ne kao solidarnost.

Dodaje da je vidio i kako su u Evropi u pojedinim zemljama falsifikovali podatke o privrednom rastu za treći kvartal samo da Srbija ne bi imala najveću stopu rasta.

On je sinoć tokom gostovanja na TV Hepi rekao i da je protiv Srbije vođen specijalni rat samo da ne bi bila jaka i naglasio da ga je vodila najmanje jedna strana obavještajna služba, zajedno sa ovdašnjim "moralno malim ljudima koji su mislili da će sebi da obezbedi više moći i novca".

(B92.net)