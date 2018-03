Vučić: Rekonstrukcija Vlade je pitanje za premijera

BUKUREŠT - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pitanje rekonstrukcije Vlade jeste pitanje za premijera Srbije Anu Brnabić, a da će on i Srpska napredna stranka /SNS/ reći svoj stav ako ona bude tražila mišljenje stranke.

Odgovarajući na pitanje novinara u Bukureštu da li će neko od ministara u Vladi biti zamijenjen, Vučić, koji je lider SNS-a, rekao je da ga to ne zanima i da se nije time bavio jer se bavi problemima koji se tiču vitalnih i najvažnijih interesa Srbije.

Vučić je rekao da na Kopaonik biznis forumu nije učestvovao jer nije imao vremena da ode i da je on tog dana, kada je bilo najavljeno da će učestvovati na Forumu, bio u Mostaru na trilateralnom sastanku.

On je istakao da će u martu, ali i narednih mjeseci, biti mnogo razgovora o Kosovu i Metohiji i da se nada da to neće dovesti do dalje eskalacije i destabilizacije u odnosima.

Vučić je rekao da ne može da komentariše informaciju o tome da Priština i dalje odbija da formira zajednicu srpskih opština i objasnio da će reagovati kada sagleda stanje.

Vučić je na kraju jednodnevne posjete Bukureštu, rekao da Rumunija želi da pomogne u pronalaženju kompromisnog rješenja za Kosovo i Metohiju.

"Mi nikada nismo ratovali jedni protiv drugih, što je prava retkost. Rumunija nije priznala nezavisnost Kosova. Imamo mnogo zajedničkih tema, žele da nam pomognu u pronalaženju kompromisnog rešenja za Kosovo, koje postaje sve veća muka za celu Evropu pošto mnogi znaju šta su napravili 2008. godine", dodao je Vučić.