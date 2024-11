Vučić: Rekonstrukcija Vlade neophodna

BEOGRAD - ​Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je rekonstrukcija Vlade stvar premijera Miloša Vučevića i Srpske napredne stanke (SNS) kao najodgovornije, najbolje i najvažnije političke stranke u Srbiji.

"Ako me budu pitali, a verujem da hoće, ja ću njima reći šta je to što mislim. Mislim da su i po tom pitanju potrebne značajne promene. Neki ljudi su se umorili, već su naviknuti da budu ministri i to im je postala rutina, a nije dobro kada nešto postane rutina. Morate da imate energiju. Ako posle ovoliko godina nemate krvi, energije i snage više nego što ja imam, onda niste za to mesto. Ako na posao dođete u pola 10, a već u pola 12 se izašli sa posla jer imate pametnije stvari da radite, onda taj posao više nije za vas", rekao je Vučić za "RTS".

On je rekao da ne može da precizira koje će promjene biti u Vladi jer, kako je rekao, nije taj koji donosi konačnu odluku, ali da će svakako reći šta misli.

"Ovo je teško vreme, a kada god imate neki problem u Srbiji, poput tragedija u Ribnikaru, Duboni, Malom Orašju, ili sada u Novom Sadu, uvek vam se u tom vremenu pokaže i oni koji su sa vama, a koji se kukavički odnose i ponašaju, od ljudi unutar političke partije kojoj pripadate, do koalicionih partnera koji se sakriju u mišju rupu, tako beskrupulozno, usput čak kod političkih protivnika", rekao je Vučić.

Naveo je da će u okviru rekonstrukcije vlade biti preispitani i koalicioni partneri, prenosi "Telegraf".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.