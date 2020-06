Vučić: Rezolucija 1244 nije ono što mislimo

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Rezolucija 1244 kompleksan dokument i da to nisu samo one dvije rečenice koje se u Srbiji pominju, jer im idu u prilog, one u kojima se priznaje integritet zemlje.

On je za TV Pink rekao da mora da se zna šta sve sadrži taj dokument, koji je omogućio pogrom 2004, pa i naredne procese, od jednostranog proglašenja nezavisnosti 2008, stava Međunarodnog suda pravde i strašnih grešaka koje su napravili.

"U preambuli, na primer, piše i da će KiM biti predmet delovanja Haškog tirbunala, to nikada narodu nismo rekli", istakao je Vučić i dodao da je na osnovu toga mnogo ljudi isporučeno Haškom tribunalu, ali je, ističe, ponosan što u tome nije učestvovao.

U članu 11 se radi o najsnažnijoj reafirmaciji sporazuma iz Rambujema, koji smo mi prethodno odbili, a koji govori o sprovođenju referenduma za konačni status KiM, ukazuje Vučić i dodaje da je i to dio rezolucije.

Ističe i da se u članu 2 govori isključivo o nasilju i represiji snaga SRJ, a nigdje o represiji ili zločinima OVK, što znači, kako objašnjava, "da smo mi krivi za sukob na KiM".

"U tačkama 10 i 11 uspostavlja se međunarodno prisustvo UNMIK administracije plus privremeni prištinski organi vlasti, čime se derogira prisustvo srpskih, ne samo policijskih i vojnih snaga, već i civilnih, a na početku se kaže da moraju da se povuku sa KiM", ističe predsjednik.

"Na svemu ovome je insistirala albanska strana, a mi smo čitali samo ove dve rečenice, a nikada ove druge", primjećuje on i dodaje da su te dvije tačke uvršćene u dokument samo da bi se zadovoljio ruski interes u tom trenutku, da ne bi moglo da se kaže da je potpuna srpska kapitulacija i prihvaćeno otcjepljenje Kosova od Srbije, a suštinski je stavljeno mnogo elemenata koji će kasnije omogućiti Ahtisariju i drugima sa svojim planovima da izlaze i dovesti do pogroma 2004, a zatim do samoproklanovane nezavisnosti 2008.

"Umjesto da se mudro suprotstavimo svemu tome, mi smo pravili strašne greške", ukazuje Vučić, zaključno sa MSP.

Ocjenjuje da i dalje imaju tešku situaciju, jer je na KiM 93 odsto Albanaca.

"I u tim uslovima dobro se borimo i moramo da se držimo tih delova rezolucije o našem integritetu, ali niko od njih nije glup, oni su učestvovali u pripremi", dodaje predsjednik.

On napominje da je ovo morao da kaže, jer ne mogu zabijati glavu u pijesak.

"Ne mogu da spavam zbog KiM, boriću se zajedno sa svima drugima, snaznije nego što sam se borio prethodno", poručio je Vučić.

Upitan da komentariše stav Miroslava Lajčaka, ocjenjuje da Lajčak nije mislio da se dijalog pokrene od nule.

"Moj osjećaj je da je on mislio, a nije to rekao, na kompletnu primjenu Briselskog sporazuma, 'sa plus plus' i da se tako završi cela priča. Albanci ni na to nisu spremni, oni misle da je to samo pitanje forme kako Srbija da ih prizna", zaključuje Vučić.