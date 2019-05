Vučić: Rezolucija Prištine deo začaranog kruga ludila

ČAČAK - Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je danas da je usvajanje rezolucije u Prištini o navodnom genocidu Srbije na KiM dio "začaranog kruga ludila" iz kojeg nema izlaza i ocijenio da oni koji stalno vode politiku govoreći da su žrtve ne razmišljaju o budućnosti.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je takvo ponašanje, po kojem je svima Srbija za sve kriva, postalo model u regionu, koji bi, navodi, trebalo da sarađuje i jedinstveno nastupi prema Evropi.

"Umesto da smo se postavili kao blok prema Evropi i svi zajedno tražili veća prava, uspostavili sistem u kojem nemamo granice za robu, usluge, da razmenjujemo znanje i jedinstveno nastupamo prema Evropi, mi smo uspeli da dovedemo do toga da se posvađamo međusobno, da oslabimo sebe, budemo niko i ništa...", rekao je Vučić.

Dodao je da se države u regionu prazne, budući da ljudi odlaze iz njih.

Predsjednik je ocijenio i da je to što rade Albanci začarani krug ludila iz kojeg nema izlaza.

Navodi da je Ramuš Haradinaj stekao popularnost na mržnji prema Srbiji i uvođenju taksi, a da sada Hašim Tači preti hapšenjem i maltretiranjem Srba, kako bi pokazao da je veći Albanac od Haradinaja i da bi vratio dio svoje popularnosti.

"Time će da stradaju Srbi i da strada budućnost razgovora", istakao je Vučić.

On je naveo da neće odgovarati psovkama, mada bi to mnogi voljeli da čuju od njega.

"Nekad dođe takvo vreme i kada takva vremena dođu, onda se malo stišate i pravite blesavi i to je to... Neću da odgovaram psovkama, iako bi to mnogi voleli, ne zato što ne smem... Kada dođe trenutak, a ne daj Bože da dođe, videćete kako će ko da štiti svoj narod", rekao je Vučić.

On je ocijenio da oni koji stalno vode politiku na priči da su žrtve ne vide i ne razmišljaju o budućnosti, već samo o tome kako da namire dugove iz prošlosti. "Tu nema napretka i ja neću da dozvolim da se Srbija u to pretvori, već želim da bude gradilište, za ljude koji će da razmišljaju o budućnosti, novim tehnologijama, razvoju i znanju jer samo tako imamo šanse da opstanemo. To je jedini put u budućnost", istakao je Vučić.