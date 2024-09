Vučić: Rio Tinto u roku od 22 meseca treba da dostavi tri studije

LJUBOVIJA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da kompanija Rio Tinto u roku od 22 meseca mora da dostavi državi tri studije.

"U naredna 22 meseca najmanje, oni moraju da nam dostave tri studije. Tri različita dokumenta. Jedan, najkraći rok je devet meseci, a za treći papir najduži rok je 22 meseca i to za najmanje 22 meseca. Dakle oni ne mogu pre toga čak ni formalno da završe svoje obaveze prema državi Srbiji", rekao je Vučić.

Naveo je da to znači da Rio Tinto mora u narednom periodu mnogo stvari da uradi da bi sve ispunio.

"Gospodine Jakobe, gospođo Marijanti, gospodine Jovane. Ja sam vas molio i želim samo građanima Srbije da kažem, pošto smo mi radili danima i nedeljama na ovome. Pošto su neke papire i određene ispravke doneli juče. Zato sam ja pre dva dana rekao da veoma brinem, gospodine Jakobe, zbog toga, zbog činjenice da nisam siguran koliko ste spremni novca da potrošite da obezbedite zaštitu životne sredine na nivou na koji mi to hoćemo kao država. Meni se čini da je to ključno pitanje", poručio je Vučić predstavnicima Rio Tinta, direktoru Rio Tinta Jakobu Stausholmu i glavnom zastupniku Rio Tinto u Srbiji Marijanti Babić tokom razgovora u Ljuuboviji.

Vučić je rekao da je država dobila odgovore koje je tražila od Rio Tinta tek juče.

"Sve one odgovore koje smo tražili do juče, bukvalno smo ih dobili juče. Dobili smo ih juče kada ste znali da će to da bude glavna tema i kada ste čuli šta je to što sam rekao pre tri dana. Do tada nam te odgovore niste isporučivali", rekao je Vučić.

