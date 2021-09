Vučić: Rosu odlazi sa Jarinja i Brnjaka

NIŠ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da je srpska strana u Briselu prihvatila, kako je EU saopštila, kompromisni prijedlog za deeksalaciju situacije na sjeveru Kosova i Metohije.

"Mislim da smo došli do neke vrste kompromisnog rešenja, kojim sam zadovoljan i smtaram da je važan za našu stranu", rekao je Vučić na konferenciji u Nišu, gdje je prethodno sa predsjednikom EK Ursulom fon der Lajen prisustvovao početku dva važna projekta za Srbiju.

Vučić je prenio da su se, pod tačkom 1, obje strane u Briselu dogovorile da se Rosu povuku sa Jarinja i Brnjaka, simutano sa uklanjanjem barikada, 2. oktobra od 8 sati, i da se Rosu povuku najkasnije do 16 sati tog dana.

Takođe, Kfor će svoje snage postaviti i prije same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko dvije nedjelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja.

Pod tačkom dva, od 4. oktobra od 8 sati uspostavlja se "stiker", odnosno režim naljepnica, kao privremena mjera do konačnog rješenja koje je odloženo na neko vrijeme, a o čemu se će se tek voditi razgovarati u Briselu.

"To smatram velikim uspehom naše strane", rekao je Vučić.

Takođe, kao tačka 3 dogovorena je Radna grupa koju će činiti predstavnici EU, Beograda i Prištine, i tražiće trajno rješenje za tablice, na osnovu evropskih standarda i praksi.

"Prvi sastanak će biti 21. oktobra, a u šest meseci Radna grupa će predstaviti svoje nalaze i konačno rešenje za najviši nivo dijalogškog formata. To je ono što je postignuto", rekao je Vučić.

"Naredna tema je formiranje ZSO, borba neće biti laka"

Srbija želi dobre odnose sa Prištinom, želimo punu slobodu kretanja Albanaca sa KiM kroz centralnu Srbiju, ali da to ne podrazumijeva priznanje kosovske nezavisnosti, izjavio je danas predsjednik Aleksandar Vučić.

Vučić je to rekao u Nišu odgovarajući na pitanje novinara da li, imajući dosadašnja iskustva, vjeruje da će Priština ispuniti najnoviji dogovor o tablicama.

Činjenica je, kazao je predsjednik, da je Priština na brutalan način pokazala šta misli o Briselskom sporazumu, ali je istakao da je za Srbiju važno da postignemo dogovor.

"Mislim da ovim, a o tome sam razgovarao sa Srbima sa severa i juga, neće niko imati dodatnu obavezu", rekao je Vučić.

S druge strane, istakao je, Srbiji predstoji težak period, jer na red dolazi formiranje Zajednice srpskih opština.

Vjeruje, kaže, da Priština na to neće pristati, a Evropska unija je formiranje ZSO stavila na dnevni red kao narednu temu.

"Oni mogu da dođu i kažu mi nećemo. Moguće da će nastaviti brutalnu kampanju protiv mene lično i Srbije. Jedino imam problem sa ugrožavanjem imovine i prava srpskog naroda", rekao je predsjednik.

Ipak, ističe, da je za nas važno da razgovaramo, jer jedino što nije sporno je da će se ZSO prostirati na 10 opština sa srpskom većinom - četiri na jugu i šest na sjeveru.

Uvjeren je, dodao je, da će to sada u Prištini pokrenuti nervozu i da će, kako je rekao, početi jedni druge da optužuju.

Činjenica je da Priština ne razumije šta je snaga međunarodnog ugovora i dogovora, tako što će zamišljati da je riječ o "švedskom stolu" sa kojeg možete da uzimate ono što vam se sviđa, ali ne i ono što vam se ne dopada.

Predsjednik je dodao da građani treba da razumiju koliko je teško razgovarati o nečem što je dogovoreno još prije 10 godina, a što, kako je rekao, srećom nije provedeno u djelo, pa smo tokom proteklih godina dosta toga mijenjali.

"Ta borba neće biti laka, nemam poverenja u njih (Albance)", zaključio je Vučić.

Što se tiče slobodnog prelaska administrativne linije srpskih predstavnika, Vučić je rekao da je i to pitanje poštovanje Briselskog sporazuma.

Prištini se ne svidi neka izjava i onda onemoguće srpskih predstavnika prelazak administrativne linije.

"U centralnoj SRB ostaju stikeri za tablice RKS"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da kada je pitanju ulazak vozila sa KiM u centralnu Srbiju ostaje isti režim, što znači da se uvijek stavljaju stikeri za tablice RKS, a da pri ulasku na Kosovo našim ljudima neće biti skidane tablice i stavljane probne, već stikeri preko amblema.

"Ne možemo da pustimo i kažemo da postoji republika Kosovo sa grbom, na to stavljamo stiker, ali to nema veze sa svim ovim. Ostaje isti režim kao što je bio i do sada što se centralne Srbije tiče", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Nišu zamoljen da precizira dogovor oko tablica.

Vučić je dodao da je prištinska strana željela da Srbima stavlja tablice proba, da nam skinu KM tablice ili tablice drugih mjesta južno od Ibra, ali da su uglavnom u pitanju KM tablice, jer druge postoje u minimalnom broju.

"Sada neće skidati te tablice i neće davati probne RKS tablice koje bi naši ljuidi morali da nose sa oznakama državnosti Kosova nego će preko naših amblema da stave stiker. To je jedinio što se menja", objasnio je Vučić.