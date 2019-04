Vučić: Rusija odlično razume našu poziciju po pitanju KIM

PEKING - Rusija odlično razumije našu poziciju povodom Kosova i Metohije, istakao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je u izjavi za RTS ponovio da je imao dobar sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, na kome je potvrđena podrška Srbiji.

"Video sam po predsedniku Putinu da su i on i Sergej (Lavrov) bili šokirani činjenicom da su Albanci prvo probali da zabrane učešće na izborima Srpskoj listi, ali trudio sam se da se ponašam racionalno i da ljudi razumeju poziciju Srbije i mislim da Rusija veoma dobro, baš kao i NR Kina u razgovorima sa predsednikom Sijem juče, odlično razumeju našu poziciju", rekao je Vučić.

On je prenio da je sa predsjednikom Putinom razgovarao i o drugim važnim pitanjima, o vojno tehničkoj saradnji, svim bitnim ekonomskim pitanjima, inovacijama, novim savremenim tehnologijama, vještačkoj inteligenciji, upotrebi nuklearne energije u medicinske i druge svrhe.

Vučić je istakao da je za ljude u Srbiji važno ono što se radi, navodeći Novi Sad, Suboticu, Beograd, prugu od 200 kilometara na sat, za koju je rekao da će biti najbrža pruga u regionu.

"A ono što radimo od Beograda ka Preševu, tu će biti šest koloseka", naveo je Vucicć dodajući da će to biti "moćna pruga", da je zato toliko važan ugovor sa Kinom i da ćemo za sve to imati novac.

"Ovo što radimo od Beograda, preko Niša, Preševa do granice sa Severnom Makedonijom su pruge od 160 kilometara na sat, plus naravno Niš - Dimitrovgrad od 263 miliona što smo već ugovorili", naglasio je Vučicć.

On je istakao da je danas u Pekingu razgovarao i o jednoj drugoj vrsti infrastrukture, energetskoj infrastrukturi i istakao da se već suštinski krenulo u radove. "Moramo da požurimo i završimo do kraja godine 403 kilometara gasovoda kroz Srbiju", istakao je Vučić.

"Posle ne znam koliko desetina godina i naklapanja o svemu tome mi ćemo da završimo do kraja godine. Naše su kompanije spremne, nadam se da će ruske kompanije sa dostavom cevi biti u potpunosti spremne da taj posao završimo, posle toga nam ostaje da sačekamo Bugare", naveo je Vucicić.

On je prenio i da je sa mađarskim predsjednikom Viktorom.

Orbanom imao dugačak sastanak tokom koga su ponovo to razmotrili.

"Naši mađarski prijatelji, rekli su da čak i ako bude problema u transferu gasa preko Ukrajine, a da ne dođe iz Bugarske gasna cijev do naše zemlje, oni će biti od velike pomoći. Mislim da smo osigurali energetsku budućnost u tom smislu za našu zemlju i za naš narod", poručio je Vučić.

Belosurskom predsjednika Aleksandru Lukašenku izrazio je zahvalnost na donaciji četiri "miga 29".

Razgovarali su, kaže Vucicć i o zajedničkoj proizvodnji traktora, kombajna i drugih mašina, gdje su oni veoma uspešni, kao i o ekonomiji i politci.

"Razgovarao sam i sa Sebastijanom Kurcom dugo o evropskom putu Srbije, sa Aleksisom Ciprasom. To su bili vrlo dobri i važni razgovori, ali razgovarao sam i sa predsednikom Granade, predsednikom Vijetnama, Mozambika, Čilea, mnogim ljudima i to su ljudi koji nisu priznali nezavisnost Kosova i svima sam izražavao zahvalnost na podršci teritorijalnom integritetu Srbije", prenio je predsjednik.

Ponovo se vidio i sa predsjednikom Azerbejdžana, prvim predsjednikom Kazahstana, Sultanom Nazarbajevim...

Mnogo dobrih i važnih kontakata, kaže Vučić navodeći i da je se Anastasijadesu sa Kipra ponovo zahvalio na svesrdnoj podršci Srbiji i na evropskom putu i na očuvanju integriteta naše zemlje.

"Dobre smo stvari radili. Naš posao je ovde da se borimo za naš narod i za naše ljude da pravimo drugačiju i uspešniju Srbiju koja će kako Kinezi kažu ako hoćete da budete bogati gradite puteve. Moramo da gradimo gasne puteve, puteve za automobile, i čini mi se da to ide bolje nego sto je ikada išlo i da će ljudi moći da idu za nekoliko dana ka Severnoj Makedoniji i Grčkoj onako kako nikada nisu išli, kompletno završenim autoputem i ponosan sam zbog toga na našu Srbiju", rekao je Vučić.

Na pitanje kakvo mesto ima Srbija na novom Putu svile i u kineskim planovima Vucicić je najprije ukazao da je sinoć u udarnom terminu kineske državne televizije, prikazana emijsija o željezari Smederevo što se, ističe, nikada nije dogodilo ni na RTS ni na nekoj drugoj televiziji.

Srbija je posebno mjesto i ulogu na Forumu zadobila time što poštuje NR Kinu, što voli kineski narod i to ne krije, što poštuje predsjednika Sija, istakao je Vučić.

"Kina postaje veoma moćna, najsnažnija sila sveta i to ko god zaustavljao ne može da zaustavi i sad ja treba da se pravdam nekome. Ja neću nikada da se pravdam. Sva moja iskustva sa NR Kinom su dobra, odlična, najbolja moguća, veoma sam srećan zbog toga i te saradnje i mi ćemo i dalje nastaviti da ulažemo i bićemo veoma lojalan partner našim prijateljima iz NR Kine", rekao je predsjednik.

Ono na čemu Kinezi insistiraju jeste da je "Jedan pojas jedan put" nešto što donosi dobrobit i sreću svim narodima", rekao je Vučić i dodao uzmite samo tri kineska investitora koji su već u Srbiji, plus kineski tehnološki park koji će se graditi u Beogradu.

"Sve ono što smo 50, 60, 70 godina sanjali sada se bliži kraju, sve završavamo. Imaćemo 200 kilometara na sat prugu Beograd - Subotica, za sat i 10 minuta ste u Subotici, sa sve stajanjem u Novom Sadu. Za sat i 10 minuta vozom, ko će da ide kolima. To je ono što postižemo i to će donositi visok životni standard. Ovaj gasovod o kome smo pričali danas sa Putinom, pa to donosi nove fabrike. Turci su nam tražili gas, a kako ja njima da objasnim da nema gasa u Vladičinom Hanu, da ga nismo dovukli južno od Leskovca", naveo je Vučić dodajući da će sada i Srbija da zarađuje nešto od toga, tako da su to dobre i važne vijesti.