Vučić: Sa Putinom o mnogo tema, prva Kosovo

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će prva tema razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom biti Kosovo, ali da će se razgovarati i o dopremanju ruskog gasa, željeznicama i brojnim drugim temama.

U planu je, ističe, potpisivanje više od 20 sporazuma.

"Prva tema je Kosovo i naši bilateralni odnosi, odnosi u regionu i svetu. Ja od Putina čujem šta misli o stvarima koje se događaju u svetu, u Ukrajini, Siriji, šta misli o odnosima sa velikim silama", kaže Vučić za Studio B.

Na pitanje kako na Putinovu posjetu reaguju u okruženju kaže:

"Šta me briga? Pozvali smo i Trampa, ali nije došao, Putina smo pozvali i on se odazvao, doći će i Makron, a nadam se da će u 2019. ponovo doći Si Ðinping, to bi bila ogromna čast."

Jedna od tema razgovora biće i dopremanje ruskog gasa u zemlju, posebno s obzirom na mogućnost da se nešto dogodi u odnosima Rusije i Ukrajine.

Vučić navodi da naša potrošnja gasa stalno raste, a nemamo odakle da ga dovučemo, jer, nemamo "Aleksandropuli luku ili tečni gas (LPG)".

"Neću da platim duplo veću cenu tečnog gasa da bi se to nekome na Zapadu svidelo. Hoću da platim najjeftiniji gas, da građani mogu da žive i industrija da se razvoja. To nisu moje pare nego pare građana, državne pare... Da tako platim vašu ljubav.. taj film nećete da gledate", rekao je on.

Iako Srbija razgovara sa Bugarskom o interkonektoru i drugim izvorima gasa, on kaže da će 90 odsto gasa dolaziti od Rusije, iz Turskog toka...

"Samo da se dogovorimo sa Rusima, možemo i hoćemo, ali samo vi iz Evrope recite odakle možemo da uzmemo gas. Vi ste se za sebe lepo dogovorili (o Severnom toku), kad vama treba onda može, a kad nama treba onda ne može..." ističe Vučić.

Sa ruskim predsjednikom razgovaraće i o daljem angažovanju RŽD (ruskih željeznica).

"Ne rade oni kod nas za džabe, ali rade dobar posao. Tražio sam da ubrazaju radove, da se završi rad na deonici Satar Pazova - Novi Sad i dispečerski centar, pa onda da idemo od Valjeva ka granici Crne Gore, a onda za druge a možda i za njih - da završimo Koridor 10", rekao je Vučić.

Planiran je i biznis forum koji bi se ticao ticao savremnih tehnologija, IT i nekih preduzeća koja žele da se bave robotizacijiom.

"Rusija u to mnogo ulaže, 70 milijardi... I to je jedan od predloga. Imamo i dobru vojno-tehničku saradnju, policijsku....", dodao je on.

Kaže i da je potrebno da se poveća trgovinska razmjena, koja može i mora da bude mnogo veća.

"Razmena sa Nemačkom je sada prešišala razmenu sa Rusijom, sigurno da je tu bilo i grešaka naših i naših ruskih partnera", zaključio je Vučić.

Protesti su politički, ali građani na njima zavređuju pažnju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su protesti koji se održavaju u Beogradu politički, ali je, ističe, važno da su demokratski i mirni.

Vučić je to rekao na pitanje direktorke i glavne i odgovorne urednice Studija B, na kojem inače gostuje, kako je istaknuto, poslije desetak godina - da li su protesti koji su u toku građanski ili politički.

"Protesti su politički, ali imaju pravo da protestuju. Sve dok je mirno, policije neće biti na protestima. Spreman sam da sagledam i da vidim čime su ti ljudi nezadovoljni", rekao je Vučić, koji je, na ulaz u zgradu Beograđanke stigao za vrijeme protestne šetnje demonstranata tim dijelom grada.

Ukazao je da nije vidio mnogo penzionera među okupljenima, jer su oni, kaže, razumjeli dobro šta je urađeno, ali je među njima mnogo pristojnih ljudi između 48 i 60 godina, koji, ističe Vučić, zavređuju pažnju, i ne treba ih stavljati u isti koš sa sitnim kriminalcima ili narkodilerima, ni sa lopovima, koji sada ne mogu da pljačkaju zemlju, kao ni sa interesnim grupama koje pogađa uvođenje reda u zemlji.

"Građani koji su nezadovoljni i protestuju zavređuju racionalan pristup i odnos, da vidimo šta smo pogrešili i šta bi mogli dalje da uradimo", objasnio je on.

"Spreman sam da sagledam i da vidim čime ti ljudi nisu zadovoljni", ističe on.

On je prenio i utiske susreta "uživo" sa demonstrantima:

"Kada sam došao na glavni ulaz primetio sam proteste. Neki ljudi su vikali, i oni su me dodatno osokolili i bodrili", kazao je Vučić i primjetio da su imali "vođeno navijanje", odnosno da su neki ljudi nalagali učesnicima šta treba da skandiraju, a on je, kaže, mislio da je to spontano.

Vučić je, povodom zastajanja demonstranata ispred Studia B, rekao da su mislili da će da se on uplašiti i da neće smeti da uđe u televiziju, ali je poručio da je „doček bio veličanstven" i da će ih ubuduće obavještavati gdje bude gostovao.

"Viču iz sveg grla, ali bolje im ide 'Vučiću, pederu', kako im onaj zapoveda, ali ne ide im baš 'Vučiću lopove'", kaže on.

Rekao je da ni za dinar nije postao bogatiji i da mu je važno da uradi ključne stvari za Srbiju - a to su ekonomske reforme i politički problemi koji decenijama nisu rešavani, ali moramo da se hrabro suočavamo sa njima, on naglašava da je domografski pad najveći problem današnje i sutrašnje Srbije.

Vučić kaže da je od običnih ljudi koji protestuju čuo nekoliko stvari - "da, tačno je - ekonomija ide na bolje, u nekim stvarima smo ušpešni, i Beograd na vodi, koji smo kritikovali, je bolji projekat nego što smo mislili, tačno je da su neke stvari urađene koje "ovi naši" nisu, ali ono što nam se ne sviđa jeste to da u parlamentu nema pune demokratije i opozicioni poslanici nemaju vremena da postavljaju više pitanja...".

"Spreman sam da se pozabavim time", kaže Vučić, dodavši da ipak to ne smatra stvarnim problemom.

Kako dodaje, oni kažu i da bi željeli više demokratije.

"Voleo bih da vidim kako to zamišljaju u zemlji u kojoj sam Pinoče jer želim da gradim stadione. Nijedan nisu izgradili za 12 godina, u bolnice smo uložili deset puta više nego oni....", ističe Vučić.

Dodao je da kad je nekome čista savest, nema razloga da brine.