Vučić: Samo čekam da čujem da Gračanica nije Milutinova

BEOGRAD - Pokušaćemo da zaštitimo Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, njenu imovinu i svetinje, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na pitanje može li Srbija da učini bilo šta da spriječi otimanje srpskih svetinja na KiM, a povodom posljednjeg slučaja služenja katoličke mise u pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole na Novom Brdu, Vučić je konstatovao da to čak nije ni zloupotreba vjere, već posao za Euleks i međunarodne organizacije.

Predsjednik Srbije je naveo da je i u Briselu, tokom pregovora, insistirao na tome da, šta god da bude, mora zvanično da piše SPC Beograd, da bi se spriječilo da se na KiM sprovode ideje pravljenja neke nove pravoslavne crkve, kao što se, kaže, danas dešava u Crnoj Gori i na nekim drugim prostorima.

"Pokušaćemo da zaštitimo SPC, njenu imovinu, svetinje i sve drugo, a na međunarodnoj zajednici je da nam to objasni", istakao je Vučić.

A, onda će se, primjećuje, čuti čudesni komentari kako bi Albancima trebalo da pripadnu Dečani, kako su to gradili Gaši.

"Samo čekam da za Gračanicu čujem da nije kralja Milutina, nego nekog od velikih albanskih junaka...", rekao je Vučić.

Vučić je rekao danas da zna šta se dešava na političkoj sceni u Prištini, ali da ne želi da se miješa.

"Očigledno je da je tu sada došlo do dodatnih lomova u jednoj od njihovih najvećih partija. Danas je važan izbor da vidimo da li će biti Ljufti Haziri ili Isa Mustafa, ali ja ne bih da govorim zašto je sve to važno. Srbija prati sve što se zbiva, pa ćemo da vidimo kako će sve to da izgleda u narednim danima", rekao je Vučić na pitanje da prokometariše političku situaciju u Prištini.

Kako je dodao, ne želi da se miješa u interne albanske odnose.