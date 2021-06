Vučić: Samo je kompromis rešenje za KiM

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je za rješenje pitanja KiM potreban racionalan, pragmatičan pristup, kao i spremnost za razgovor, kako bi se našlo kompromisno rješenje.

"Potreban je pragmatičan pristup, otvorena vrata za razgovor za pronalaženje rešenja, potrebno je stvaranje poverenja, za šta je potrebno vreme, kao i odlučnost međunarodne zajednice da podrži Beograd i Prištinu na raziličte načine da dođu do rešenja", rekao je Vučić večeras za Euronews Srbija.

Na pitanje šta je kosovski mit, Vučić je rekao da je mit - ako ne vidimo da se stvarnost svakodnevno mijenja i da mi nismo u idealnoj poziciji, kao što nerijetko želimo sebi da predstavimo, ali da, sa druge strane postoji drugi dio kosovskog epa, bey koga se ne može, a to je vrijednost svega što su naši preci uradili.

Na pitanje da li je mit da Srbija polaže pravo na KiM, da niko drugi ne polaže to pravo, Vučić je rekao da je rješenje negdje između.

"Mit je da je sve lako i jednostavno i da treba samo svetu da kažemo - sklonite se odavde, to je samo naše i ne treba da razgovaramo ni o čemu. A, to nije lako spojiti sa realnošću. Ali je mit i da srpski narod ne polaže nikakvo pravo na KiM. A, negde između treba pronaći racionalno i kompromisno rešenje", rekao je Vučić.

Srbija je spremna za kompromis, da razgovara o kompromisu, a narod je taj koji će da odluči, poručio je Vučić.

On je na pitanje šta je kompromis, rekao da čak i da zna ne bi rekao, jer do kompromisnog rješenja treba da se dođe na način da jedna i druga strane popuštaju.

Upitan da prokomentariše poruku patrijarha Profirija na Gazimestanu da je kosovski zavet temelj slobode i stvaranja srpskog naroda, a da je svaka posjeta Kosovu i Metohiji povratak očevini, podsjetio da je to govorio u više navrata ne samo aktuelni, već i prethodni patrijarh Irinej.

"Govorio je o duhovnim vrednostima, kosovskom zavetu koji se tiče našeg stanja duha i šta bi trebalo da radimo u budućnosti. Ne ulazeći u to šta je želeo, a znam da se zalaže za očuvanje KiM unutar Srbije, on je mislio na to da li ćemo moći da obezbedimo našoj deci na KiM bezbednost i sigurnost, svim ljudima bolje plate i penzije", objasnio je Vučić.

Istakao je da Srbija mora da računa da bez kompromisnog rješavanja kosovsko-metohijskog čvora neko taj konflikt nekada može da odmrzne.

"Odmrzavanje, iako se mnogima čini privlačnim zamrznuti konflikt, vodi u katastrofu nemire, sukobe, što nikome nije potrebno, posebno Srbiji, koja najbrže ide napred", rekao je on.

Na konstataciju bivše kosovske ambasadorke u SAD Vljore Čitaku da vrijeme ide na ruku Srbije, odgovorio je da, ako se gleda iz njenog ugla da Srbija jača, jeste tačno, ali je zato i ulog veći.

"Možete da jačate kada imate više investicija, veći međunarodni ugled, ali to sve gubite prekidom pregovora, incidentima", naglasio je on.