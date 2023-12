Vučić: Samo mi Hrvatska nije čestitala na pobedi

VRBAS - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je primio čestitke za pobjedu na izborima u Srbiji od svih zemalja u regionu koje su članice Evropske unije, osim od Hrvatske.

"Što se tiče čestitki, od svih iz okruženja koji su u Evropskoj uniji, sem iz Hrvatske, dobio sam čestitke. Od svih. Bez izuzetka. A od ovih nisam nikad dobio čestitku. Za njih je uvek tužan dan kad su izbori u Srbiji, zato što znaju da će njihovi da izgube", izjavio je Vučić u Vrbasu, tokom posjete završnim radovima na tamošnjem vijaduktu, dijelu brze pruge od Beograda do Budimpešte.

Odgovarajući na pitanje medija o komentarima iz Berlina o izborima u Srbiji, Vučić je rekao da državni organi sastavljaju važno pismeno saopštenje o uplivu jedne važne zemlje i mješanju jedne važne zemlje u izborni proces u Srbiji na do sada najbrutalniji način.

"Verujem da će za desetak dana do Nove godine negde biti to završeno i onda ćemo to pred pravoslavni Božić moći da uputimo celom svetu da vidi kako se vrši takva vrsta mešanja u procesu koji bi trebalo da suvereno pripada jednoj nezavisnoj zemlji", istakao je Vučić, a prenosi Tanjug.

