Vučić: Sankcije Rusiji i Kosmet ograničavajući faktori

​BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se mijenjati dinamika odnosa Srbije sa Evropom i izrazio nadu da će to biti u pozitivnom svjetlu, ali je dodao da za to postoje ograničavajući faktori, a to su sankcije Rusiji i Kosovo i Metohija.

Vučić očekuje da će tokom ljeta, konkretno od juna krenuti snažniji zamah da Ukrajina, pošto je nemoguće da vojno pobijedi, bude primljena u EU, kao i da će se SAD i EU konkretno odrediti prema Kini koju su okvalifikovali kao "strateškog rivala", tako da Srbija treba da gleda kako u toj prekompoziciji da se pozicionira i sačuva svoju ekonomiju i Kosovo i Metohiju.

On je naveo da Amerikanci prave poseban blok unutar Evrope koji će činiti Poljska, Baltičke zemlje i Ukrajina.

"Imaćete zemlje koje su veće od francuske po broju stanovnika. Ako dodate tome i Rumuniju, onda taj kvintet ili sekstet postaje najmoćniji u Evropi, a pod direktnim je uticajem Amerike", izjavio je Vučić za TV "Pink".

U osvrtu na izjavu austrijskog novinara Kristijana Veršolca, koji je rekao da je od predsjednika Srbije saznao da će početi rat u Ukrajini, Vučić je rekao da to nije velika tajna, da nije nikakav analitičar, ali da je takav tok događaja bio predvidiv.

"Možete u svojoj arhivi pogledati moju izjavu od 25. novembra 2021. godine. Prilikom sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju, on ni tri minuta nije govorio o Ukrajini. Ranije je uvek Ukrajina bila tema i po 40 minuta. Tada sam shvatio da je Putin odlučio i onda rekao da se priprema mnogo toga teškog u svijetu", dodao je Vučić.

On je pozvao građane Srbije da 22. aprila dođu na Aerodrom "Batajnica" gdje će biti prezentacija svega onog čim raspolaže Vojska Srbija, poručivši da je Vojska Srbija danas desotostruko snažnija nego što je bila ranije.

On je naveo da će na prikaz vojnih sredstava biti najveći do sada i predstavljeno sve čime Vojska Srbija raspolaže.

"Biće 1.500 komada oruđa, oružja će biti značajno više i sve čime raspolaže PVO", rekao je on.

Vučić je rekao da je ponosan zbog velikog odziva na konkurs za pripadnike Specijalnih jedinica, rekavši da je to velika snaga za Srbiju.

"Bez vojske smo ništa, zato vojsku gradimo i činimo da ona bude snažnija", rekao je on.