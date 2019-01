Vučić: Saradnja sa Rusijom važna za budućnost Srbije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je saradnja sa Rusijom važna za budućnost Srbije i istakao da će biti rezultata nakon snažnog reagovanja SAD da Priština ukine takse nametnute Srbiji.

"Kada SAD snažno reaguju i primene svoj uticaj na Prištinu rezultata će biti, verujte mi na reč. Ovo je snažna reakcija SAD da bi Priština mogla da ne reaguje", rekao je Vučić za televiziju "Pink" povodom američkog zahtjeva da Priština hitno ukine takse nametnute Srbiji ili će biti sanksionisana.

Vučić je istakao da je zamrznuti konflikt sa Prištinom najgore moguće rješenje, jer, kako je rekao, kada dođe do odmrzavanja, svi će potonuti.

On je ocijenio da građani Srbije nisu naviknuti na istinu o Kosovu, već vole da im se pričaju bajke.

Vučić je istakao da se mora razumjeti da mira može da bude samo kao rezultat kompromisa i sporazuma.

Napominjući da ne želi da priča o Albancima, Vučić je ocijenio da Srbi ne razumiju da je njihova šansa u ekonomskom napredovanju i da će tek tada imati uticaja u regionu.

"Očigledno je da ja to ne mogu nikome da objasnim, ali govorim to da ostane zapisano u istoriji. Da ostane zapisano da to nije moja krivica", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije najavio je da će tokom predstojeće posjete predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina Srbiji, 17. januara, biti potpisan 21 sporazum.

"Putin poštuje nezavisnost Srbije i hvala mu na tome. I na tome što je shvatio kakvim pritiscima je bila izložena da se okrene protiv Rusije, da prihvati put u NATO i da učestvuje u raznoraznim kampanjama protiv Rusije, a Srbija nikada to nije uradila", rekao je Vučić.

On je poručio da mu mnogo znači orden Aleksandra Nevskog, koji će mu Putin uručiti u Beogradu.

"To je veliko priznanje za nekoga, i to posle 100 godina i posle takvih velikana. Toliko je `nevažan` taj orden da ga je dobio i Petar Veliki. To je stvar koja vas obavezuje, obavezuje vas za budućnost. Pokazuje vam da ste uspeli da sačuvate nezavisnost, suverenost Srbije u odlučivanju, da Srbija bude svoj na svome, to zna i Putin", rekao je Vučić.

Vučić je podsjetio da je Putin nosilac najvišeg srpskog ordena, ističući da je više razloga bilo da ga dobije.

On je posebno istakao da je Putin 2015. godine spriječio usvajanje rezolucije u Savjetu bezbjednosti UN, prema kojoj bi Srbi bili proglašeni za genocidan narod, za šta nisu bili proglašeni ni Nijemci za vrijeme Drugog svjetskog rata.

"Molili smo ga i ja i Tomislav Nikolić, i njega i Lavrova i Čurkina. Putin je to sprečio i beskrajno mu hvala na tome", rekao je Vučić.