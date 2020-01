Vučić: Sit sam pridika evropskih lidera

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Davosu da je "sit pridika" evropskih lidera o bliskim vezama s Rusijom i Kinom.

On je u intervjuu za Juronjuz, koji je objavljen u cijelosti, dodao i da je Beograd posvećen članstvu u EU, ali da i dalje ne zna kada će do toga i doći.

"Da vam iskreno kažem, sit sam pridika i toga da mi svi govore o saradnji s Kinom, Rusijom, a onda vidim da se svi drugi sastaju sa Si Đinpingom i (Vladimirom) Putinom, i to češće nego ja. Radite svoj posao, vi ste suverene države, Srbija je suverene država. Radimo sve što je najbolje za naš narod i za našu zemlju", rekao je Vučić u intervjuu za Juronjuz koji je juče u cijelosti objavljen.

Vučić je u intervjuu, koji je dao u Davosu, na Svjetskom ekonomskom forumu, govorio i o protestima opozicije, predstojećim parlamentrarnim izborima, odnosima Beograda i Prištine i evrointegracijama Srbije.

Predsjednik Srbije je naglasio da tokom razgovora s evropskim zvaničnicima u Davosu niko nije mogao da mu kaže da li je Srbije učinila dovoljno da pristupi EU.

"Moramo da čekamo na odluku i zaključak EU o tome da li žele da vide Srbiju kao deo EU ili ne", rekao je Vučić.

Uoči sastanka s članovima američke administracije, Vučić je rekao da će im reći mnogo toga jer su zajedno uspostavili direktan avionski let između Beograda i Prištine.

Upitan kada će se letovi nastaviti, Vučić je odgovorio da nije stvar o obnovi letova. "Ali mislim da će biti uspostavljeni u narednim mesecima", poručio je Vučić.

Na pitanje da li, kada je riječ o pristupanju EU, očekuje normalizaciju odnosa s Prištinom, Vučić je rekao da Srbija nije mnogo entuzijastična, ali da je posvećena da napreduje na putu ka EU jer ne vidi pravu alternativu tom putu.

"I to je od najvećeg značaja za srpski narod, za srpsku državu. Ali, znate, mi smo na tom putu već 20 godina. Mislim da, osim Tuske, nijedna zemlja nije čekala toliko godina", ukazao je Vučić.

Na pitanje zašto onda misli da Srbija toliko dugo čeka da postane članica, Vučić je rekao da bi neki mogli da kažu da je bilo mnogo stranih grešaka, ali da on misli da je to uglavnom bilo zbog odnosa Beograda i Prištine.

"Ali u isto vreme, čak i danas, razgovarao sam o tome ne samo sa evropskim zvaničnicima, već i sa (američkim državnim sekretarom) Majkom Pompeom. I pitao sam ga: "OK, čak i ako to učinimo, aranžman s Prištinom, ako nađemo kompromisno rešenje, da li će to biti dovoljno ili ne za pridruživanje Evropskoj uniji? A niko od ljudi iz EU, pa čak i iz SAD, jer su blisko sarađivali, nije mogao da potvrdi da ćemo biti deo Unije. To znači da treba da čekamo odluku i zaključak EU o tome da li žele Srbiju da vide kao deo EU ili ne", rekao je Vučić.

Na konstataciju da je rekao da Srbi "gube apetit" za EU i da li se to odnosi i na njega, Vučić je rekao: "Ako me lično pitate da li sam ushićen zbog odnosa EU i svega što su u skorije vrijeme pružili mojoj zemlji, mogu da vam kažem da nisam ushićen, ali sam duboko zahvalan EU jer su bili od velike pomoći kada smo se suočavali s užasnim poplavama 2014."

"Veoma sam im zahvalan jer i dalje podržavaju reforme. Oni su podržali naše finansijske i ekonomske reforme", rekao je Vučić, naglasivši da je Srbija lider kada je stopa rasta u pitanju i da je prošle godine imala rast od 4,5 odsto, a ove godine od 4,1 odsto.

Vučić je naglasio da Srbija ima suficit u budžetu četvrtu godinu zaredom. "A mi smo daleko najveća ekonomija zapadnog Balkana. I radimo sve bolje i bolje", poručio je Vučić.

Kada je riječ o protestima opozicije u zemlji i tome kako oni utiču na njegovu reputaciju u Davosu, gdje se sreće sa brojnim svjetskim liderima, Vučić je rekao da nema velikih problema s protestima.

"To je demokratski način izražavanja političkih stavova. Mi smo dozvolili našim političkim protivniciima da organizuju proteste više od godinu dana. Ali, prema poslednjim anketama, naše brojke rastu. Njihove brojke su veoma niske. Samo da vaši gledaoci znaju, imamo podršku 53 odsto građana, a oni 8,5 odsto", rekao je Vučić.

On je ponovio da će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani do kraja aprila ove godine ocijenivši da su izbori dobra stvar, "jer uvijek imate šansu da suočite svoju politiku sa politikom drugih".

Upitan da li će bojkot opozicije delegitimisati izbore, Vučić odgovara negativno i ističe da će svakako biti velika izlaznost. "Mnogo veća nego što mnogi očekuju. To je njihovo pravo. Da li će bojkotovati, da li će učestvovati na izborima, oni to mogu. Dali smo sve od sebe da ispunimo sve njihove zahtjeve, sve zahtjeve Evropske unije, o izbornim uslovima. Pa, na njima je", rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše kritike nezavisnih posmatrača, poput Transparensi internešenela i Fridom hausa koji, kako navodi novinarka, tvrde da postoji nedostatak slobode medija u Srbiji i da Vučić koristi svoju funkciju kako bi se održao na vlasti što je nedemokratski, Vučić kaže:

"Naravno da je to nedemokratski. I ja to ne radim. Zato smo mi, istinu da vam kažem, uradili mnogo na poboljšanju predizbornih uslova, naročito po pitanju medija, ali u stvari, 90 odsto srpskog naroda koristi društvene mreže. I tu nema ograničenja. Ali, znate, ako sve definišete, ako definišete politiku kroz medije, to je jedino važno pitanje, vi ćete izgubiti", rekao je Vučić.

On je naglasio da je to jedan od stubova demokratije, ali ne i sam sadržaj politike koji je, kako je naveo, mnogo važniji.