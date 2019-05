Vučić: Situacija na KiM mnogo teža, KFOR nije statusno neutralan

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas situacija za srpski narod na Kosovu i Metohiji mnogo teža nego do juče, a za KFOR je poručio da ta vojna misija u pokrajini nimalo nije statusno neutralna.

Vučić je, upitan za izjavu portparola KFOR-a da je najveća prijetnja miru na KiM retorika lidera i zloupotreba medija, kao i da su "svi bili unaprijed obaviješteni" o jučerašnjoj policijskoj akciji, poručio KFOR-u da javno iznesu podatak - koga su to oni obavijestili.

KFOR ne govori istinu, rekao je i objasnio:

"Mi smo dobili obaveštajne podatke o tome oko 15. maja, a ja sam 17. maja izašao u javnost sa tom informacijom i molbom da to ne rade", naglasio je on.

Što se tiče retorike o kojoj govori KFOR, Vučić je istakao da oni nisu minimalo statusno neutralni, kao i da se retorikom i trikovima oni bave.

"Pozivam portparola KFOR-a neka kaže koga je obavestio. Juče u jednom trenutku komandant Kfora nije hteo da se javi ni načelniku Generalštaba Vojske Srbije, pa onda ni mi nismo hteli da se javljamo. Čuli su se tek oko 11.30 kada smo ih upozorili na događaje. Dok je bilo najteže, kontakta nije bilo", prenio je on i ponovio da KFOR ne govori istinu i da se to može lako dokazati.

Vučić je rekao da oni misle da se završilo time, ali je situacija danas, ističe, mnogo gora i teža nego što je juče bila u ovo vrijeme.

"Pošto mi imamo ne samo obaveštajne podatke, već i razgovaramo sa našim naodom na KiM, što se tiče srpskog življa danas je mnogo teža situacija nego do juče", objasnio je on.

Vučić je podsjetio da su juče prištinske vlasti uhapsile više od 20 ljudi, prvo navodno u okviru borbe protiv korupcije, a onda zbog ubistva Olivera Ivanovića i Envera Zamberija, te upitao zar je i jedan gluvonijemi čovjek, koji je uhapšen, kriv zbog toga.

"Ajde kažite nam više o čemu se radi. Vodite navodnu borbu protiv korupcije. Kako to da je duplo više Srba od Albanaca uhapšeno? To znači da su Srbi 28 puta veći kriminalci u policiji, a u Prištini svi pošteni", konstatovao je on.

Dalje je ukazao da je devet običnih građana uhapšeno u Zubinom Potoku, kao i ruski adminsitrativac pod izgovorom da je stajao na barikadama.

"Kamo sreće da je KFOR tamo stajao i ponašao se u skladu sa Rezolucijom UN 1244, a za razliku od NATO Rus se ponašao kako treba", naglasio je Vučić.

Naveo je da je KFOR tvrdio da se radi o običnoj policijskoj akciji i upitao da li se u običnoj akciji policije polupa pet kamiona i 20 automobila, kao i razbije svo staklo u svim kućama u koje su upali i tuku svi na koje naiđu.

"Sutra, kada mi budemo provodili akciju na pojedinim delovima pod našom kontrolom, onda će zemlje Kvinte i drugi izraziti veliku zabrinutost i ne znam šta", primijetio je on.

Ukazao je da su junaci iz Zubinog Potoka goloruki izdržali teror naoružanih Albanaca, koji su pucali iznad njihovih glava.

"Da li je to zbog borbe protiv korupcije ili da možete da pokažete da ste velike baje koji možete da kršite šta god hoćete? Pa će na to i Kadri Veselji da dođe u Čabru, odakle je počeo pogrom 2004", rekao je on.

Kazao je da je srpski narod mirno protestovao i dodao da bi izbila katastrofa da je bila samo jedna ili dvije puške sa srpske strane.

"Sve što rade je da zloupotrebe nešto i pokušavaju da od Srbije naprave krivca. I svemu tome mora da dođe kraj. Ovo je stota stvar koju su uradili, od maltretiranja i hapšenja Marka Ðurića, upada više puta na sever zbog tobož hapšenja ubica Olivera Ivanovića, a onda sam od njih u Briselu čuo da su to uradili da bi se neki iselili sa KiM. Oni to ne kriju", podvukao je Vučić.

Istakao je da sve to rade s ciljem da bi spriječili da Srbi budu Srbi, jer kod njih jedini Srbi mogu da budu oni koji se kucaju jajima sa Ramušom Haradinajem, koji su njihovi poslušnici i nemaju veze sa Beogardom, kao što su pojedini njihovi kućni Srbi i kućni ljubimci, među kojima i ona što govori da je trebalo da podržimo ovu akciju.

"Neka NATO radi svoj posao, a kada ne bude to činio, radiće ga onaj ko treba da ga radi. Što se nas tiče KFOR ne mora ništa da objašnjava, samo neka smanje svoje lagarije", zaključio je on.