Vučić: Skup ''Srbija nade'' nije hir, izbori su realna opcija

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da skup ''Srbija nade'' koji treba da bude održan u petak nije ''nikakav hir'' ili ''merenje popularnosti''.

''Ovo je pokušaj da se pokaže da nešto što je neko napravio i i uradio, ne samo da nema nikakvog smisla, već da neće moći da prođe'', rekao je juče Vučić za RTS.

Na pitanje hoće li uskoro biti izbora, on je rekao da su oni ''realna'' opcija.

''Kada imate krizne situacije, i kada neko osporava legitimitet na ovaj ili onaj način, to je najbolji način'', rekao je Vučić.

Govoreći o protestima u organizaciji dijela opozicije, pod nazivom ''Srbija bez nasilja'', on je rekao da su ljudi bili ''uplašeni, potom i kivni i gnevni'', i da je, kako je rekao, to logično.

''Zato je i na prvom, drugom, delimično i trećem, protestu koji je postojao, bio veliki broj ljudi koji su želeli nešto da promene, kako bi oni i njihova deca bili sigurniji, ali i da doprinesu nekim odlukama koje će svakako na druagčiji način da našu stvarnost u budućnosti kreiraju. Međutim, onima koji prate političku aktivnost, već je za vreme dana žalosti bilo jasno da će političari i stranke bivšeg režima i opozicije, pokuišati da iskoriste, zakazujući skup na temi na kojoj se to ne radi'', rekao je Vučić.

On je istakao da govori ''kao predsjednik Republike'', a ne kao lider stranke, jer to, kako je rekao, ''uskoro neće biti''.

''I to je jedna stvar o kojom želim da razgovaram sa narodom, sa građanima, ja neću držati stranački govor, neću čak ni pominjati političke protivnike. Mislim da se obratim Srbiji, sa jednim dugoročnim planom. Obratiću im se kao predsednik svih građana i pokazati kako i na koji način mislim da možemo da izađemo iz svega ovoga'', rekao je on i zapitao da li je negdje u svijetu iko iskoristio masovnu pucnjavu kao povod za demonstracije.

Vučić je ocijenio da od strane onih 'koji su tobože protiv nasilja'', nije bilo prijedloga mjera, već su sve mjere bile, kako je rekao, političke.

''Sve su to političke odluke. Na kraju smo došli do toga: 'Vučiću, podnesi ostavku'. I do prelazne vlade. Sa mnom nije problem, rekao sam šta treba da prikupite i idemo na referendum. Što se prelazne vlade tiče, o tome predsednik Republike u skladu sa ustavom donosi odluku'', rekao je on.

Istakao je da neće dati mandat onome ko ''po nalogu nekoga spolja oblikuje prelazne ili neprelazne vlade''.

Vučić je dodao da će Srbijom vladati oni koji ''dobiju povjerenje naroda'', i istakao da, kako je rekao, to što neko misli da ima podršku neke strane ambasade, ili misli da ima podršku dela javnosti, nije dovoljno.

Govoreći o predstojećem skupu ''Srbija nade'', on je rekao da je obavezno pokazati pijetet prema žrtvama zločina.